С кем и когда сыграет сборная Казахстана по футзалу в отборе на ЕВРО-2026
Сегодня, 15:22
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Сегодня, 15:22Сегодня, 15:22
75Фото: КФФ
Объявлен график матчей в квалификационном этапе к ЕВРО-2026 по футзалу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.
Отборочные матчи будут проходить с 13 декабря 2024 года по 12 марта 2025.
Сборная Казахстана по итогам жеребьёвки попала в шестую группу с командами Дании, Армении и Албании. Победители групп получат прямую путевку на чемпионат Европы.
График встреч:
13.12.2024 Албания - Казахстан
18.12.2024 Казахстан - Армения
01.02.2025 Дания - Казахстан
05.02.2025 Казахстан - Дания
07.03.2025 Казахстан - Албания
12.03.2025 Армения - Казахстан
Чемпионат Европы по футзалу пройдет 18 января - 8 февраля 2026 года, в Риге (Латвия) и Каунасе (Литва).
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