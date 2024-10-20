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С кем и когда сыграет сборная Казахстана по футзалу в отборе на ЕВРО-2026

Сегодня, 15:22
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КФФ Сегодня, 15:22
Сегодня, 15:22
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Фото: КФФ

Объявлен график матчей в квалификационном этапе к ЕВРО-2026 по футзалу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan. 

Отборочные матчи будут проходить с 13 декабря 2024 года по 12 марта 2025. 

Сборная Казахстана по итогам жеребьёвки попала в шестую группу с командами Дании, Армении и Албании. Победители групп получат прямую путевку на чемпионат Европы. 

График встреч:

13.12.2024 Албания - Казахстан

18.12.2024 Казахстан - Армения

01.02.2025 Дания - Казахстан

05.02.2025 Казахстан - Дания

07.03.2025 Казахстан - Албания

12.03.2025 Армения - Казахстан

Чемпионат Европы по футзалу пройдет 18 января - 8 февраля 2026 года, в Риге (Латвия) и Каунасе (Литва).

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