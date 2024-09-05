"С каждым годом всё сложнее" – двукратный чемпион Паралимпиады о победе и спортивных планах

В посольстве Казахстана в Париже состоялось чествование отечественных спортсменов – призёров Паралимпиады-2024, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Выразить своё почтение и лично поздравить двукратного чемпиона Паралимпиады пауэрлифтера Давида Дегтярёва и бронзового призёра Паралимпиады легкоатлета (толкание ядра) Дастана Мукашбекова пришли казахстанцы, проживающие временно или постоянно во Франции, а также местные жители.

Давид Дегтярёв согласился на небольшое интервью для нашего портала.

- Вы знали заранее, что выиграете, или были сомнения, хотя бы из-за сильного кубинского соперника?

- Мы планировали выступить хорошо, это было самым главным.

- А были трудности в подготовке к Паралимпиаде?

- Не будем говорить об этом, они всегда есть

- Золотая медаль какой Паралимпиады далась вам сложнее – в Токио или в Париже?

- Они обе равноценные, но с каждым годом всё сложнее и сложнее. Я думаю, соперники растут, их результаты растут, поэтому, возможно, в Париже было чуть сложнее.

- На тренировках веса брали больше, чем в Париже?

- Это секрет. Потому что соперники есть, и мы должны с ними конкурировать не только на сцене соревнований, но и на тренировках.

- А что скажете об условиях, в которых готовились?

- Последние четыре месяца я был на сборах в Кокшетау, нам предоставили отличные условия на базе "Мерген". Поэтому сборы были отличные.

- Вы останетесь в спорте после Паралимпиады?

- Да!

- Планируете дальше выигрывать?

- Дай Бог, получится.

Дастан Мукашбеков также не остался без внимания. Он выиграл первую медаль Паралимпиады среди легкоатлетов Казахстана. Ранее были только олимпийские. Его личный тренер Александр Тиховский рассказал, что показываемые Дастаном результаты – не предел, и он может метать ядро ещё дальше.

- Последние два подготовительных сбора прошли на новой олимпийской базе в Алматинской области. Там очень хорошие условия. Считаю, что таких баз должно быть больше в Казахстане. С Дастаном проделана добротная работа, план мы выполнили. И он выступил на хорошем уровне.

- В вашем регионе есть условия для тренировок?

- Мы из Карагандинской области, у нас хорошие условия для тренировок и лёгкая атлетика находится на очень хорошем уровне. Легкоатлеты всех возрастов занимают первые места.

- Нынешний результат Дастана – это предел?

- Я думаю, что это не предел, ещё можно прибавить: есть резерв и в силе, и в технике. Я думаю, что выйдем на ещё более высокий уровень.

- Вы работаете только с паралимпийцами или с олимпийцами тоже?

- Я работал раньше с олимпийцами, сейчас на пенсии. С Дастаном работаю с 2019 года, тогда был на общественных началах. Это его вторая Паралимпиада.

- А сами участвуете в сореваниях?

- Да, сам занимаюсь, поддерживаю уровень. Участвую в ветеранских турнирах. На чемпионат Азии в прошлом году ездил, в трёх видах сделал два рекорда Азии среди ветеранов. На чемпионате мира результат был у участников ниже, чем я на Азии показал среди ветеранов. Поеду на следующий год, проверю себя.

- Как тренеру вам сложнее работать с паралимпийцами или с олимпийцами?

- С паралимпийцами даже интереснее, они люди с более доброй душой. Раньше с молодёжью работал, с олимпийцами, там было всякое, с девчонками работал – разные характеры и так далее. А здесь спокойнее. Есть сложности, но мы справляемся.

Давид Дегтярёв и Дастан Мукашбеков после чествования уехали в олимпийскую деревню, а казахстанские болельщики отправились на арены, чтобы поддержать других своих соотечественников.

Фото: Александр Шахбазов