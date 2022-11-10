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С каждым годом становится всё хуже - эколог о последствиях деятельности "АрселорМиттал Темиртау"
На прошлой неделе на шахте имени Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" случилась авария. При бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа, это повлекло гибель пяти горняков. После трагедии власти и общественность вновь стали поднимать проблемные для региона вопросы. Один из самых острых – влияние деятельности компании на экологию.
Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил, что в случае неисполнения руководством компании экологических требований её лишат экологического разрешения на следующий год. О последствиях деятельности АМТ в регионе, корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с директором по развитию Карагандинского областного экологического музея Дмитрием Калмыковым.
Высокий уровень выбросов загрязняющих веществ
Более 20 лет назад индийский миллиардер Лакшми Миттал приобрёл металлургический комбинат в Темиртау. По словам Дмитрия Калмыкова, уполномоченные органы каждый год проводят проверки и практически всегда выявляют нарушения в работе "АрселорМиттал Темиртау”.
“Всё это заканчивается многомиллионными штрафами. Но от этих мер нет улучшения. Ситуация с каждым годом становится хуже. Деньги выделяют на очистные сооружения, но результата нет. Якобы они вкладывают деньги в безопасность тоже, но каждый год случаются аварии, гибнут люди", - говорит эколог.
Эксперты изучали опыт работы компании в других странах. Предприятия "АрселорМиттал” представлены в Южной Африке, странах Европы, Канаде - всего в 60 государствах. На шахтах и заводах трудятся более 222 тысяч сотрудников.
По словам Дмитрия Калмыкова, на предприятиях АМТ в Европе с каждым годом наблюдается снижение выбросов. В Казахстане же ситуация обратная.
"На бумаге все меры принимаются. Очистительные сооружения строятся, старые меняются на новые. На это предприятие выделяет сотни миллиардов долларов. Но из-за того, что результата нет, складывается ощущение, что эти деньги они не инвестируют, а осваивают", - говорит эколог.
Шахта имени Кузембаева угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау". Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова
Эксперт отмечает, что снижение выбросов в других странах связано с тем, что в этих государствах ужесточено экологическое законодательство. В Казахстане также назрела необходимость принимать подобные решения, считает эколог.
"Два самых "грязных" завода "АрселорМиттал" в мире находятся в Темиртау и Украине. Как мы это оцениваем? По их отчётности. Мы делим, сколько они производят стали, сколько выбросов осуществляют. Во всем мире на каждую тонну стали "АрселорМиттал" выбрасывает около 600 граммов пыли. В Темиртау же выбрасывают семь килограммов пыли. Это в 12 раз больше. Получается, что 40 процентов всех загрязняющих веществ от всех заводов компании выбрасываются темиртауским", - сказал Калмыков.
Он добавил, что ситуация в стране осложняется тем, что госорганы не могут проводить самостоятельные отчёты по выбросам "АрселорМиттал” и контролировать их.
"Это частная собственность. Предприятие само объявляет, какой у него уровень выбросов. Для этого нанимаются фирмы, которые согласны сделать им отчёт, который нужен. Эти данные государство принимает. Они не могут контролировать, как проводятся эти подсчёты. Только в случае если от общественности пойдут жалобы. В этом году "АрселорМиттал” подавал в суд на департамент экологии за то, что они пришли к ним с проверкой. А проверку им организовали, по информации, которую прислали нам", - рассказал Калмыков.
Состояние экологии напрямую влияет на здоровье людей. На данный момент исследований, связанных с болезнями из-за загрязнения воздуха, в регионе нет. По словам эколога, на следующий год в областной план природоохранных предприятий они внесены.
На данный момент известно, что жители Темиртау на 30 процентов чаще болеют респираторными заболеваниями, чем жители других городов Карагандинской области. Такие данные приводит Управление здравоохранения региона.
Решение экологических проблем
Все меры, которые предпринимает государство для улучшения экологии, верны, отмечает эксперт.
"Трудно сказать, что ситуация улучшилась, но государство движется в правильном направлении. Требования экологического законодательства все улучшаются и улучшаются", - считает эколог.
Например, в прошлом году появились стимулирующие механизмы для предприятий, которые будут снижать выбросы. Они будут освобождаться от экологических платежей.
При этом, по словам эколога, в стране не хватает более жёстких санкций для сдерживания вредных выбросов от предприятий. Калмыков отметил, что население должно проявлять больше активности и интереса к проблеме.
"Там где общественный контроль, не может быть больших нарушений. Поэтому чем больше люди будут активны, спрашивать с государства, тем больше будет результата. Если нет контроля и прозрачности, начинаются проблемы. При этом не нужно ждать, что всё решит государство. Пишите, звоните, используйте все способы активности. Если хотите прожить долго и иметь крепкое здоровье, прежде всего, интересуйтесь состоянием окружающей среды", - посоветовал эколог.
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