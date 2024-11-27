С какими сложностями сталкиваются кандасы в Казахстане

Только с начала этого года статус кандаса в Казахстане получили свыше 16,5 тысячи этнических казахов. Почти половина из них приехали из Китая. В списке стран также Узбекистан, Монголия, Туркменистан и Россия. Почему с каждым годом желающих вернуться на историческую Родину становится больше, и чем Казахстан привлекателен для кандасов, разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

"Здесь я в родной стране"

Орлен Жаркын родился в уезде Каба округа Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района. На протяжении последних 10 лет, рассказывает мужчина, в Китае постепенно закрываются казахские школы. Предметы стали преподавать на китайском. По его словам, он хотел, чтобы его дети росли на исторической Родине и говорили на родном языке. Это основная причина, по которой Олен Жаркын и решился на переезд.

"Астану я выбрал, потому что это развивающийся город с большими перспективами. Для кандасов в Казахстане были организованы годичные образовательные курсы. Там готовят к поступлению в вузы, мы проходили не только предметные программы, но и готовились к вступительным экзаменам. Я смог поступить на грант, получил специальность. Были языковые трудности – я не владею русским языком. Трудновато было с оформлением и сдачей документов. На мой взгляд, необходимо сокращать перечень и сроки их оформления. Я приехал с видом на жительство, через три месяца получил гражданство. У меня семья, дети ходят в школу, купил жильё, работаю. Здесь я в родной стране, я счастлив", – поделился прибывший из Китая мужчина.

По его словам, он не воспользовался программой поддержки кандасов. В первое время ему помогли родственники.

Не стал рассчитывать на социальную помощь государства и другой наш соотечественник Арман Мурал. Он вернулся в Казахстан в начале прошлого года. После перенаселённого Пекина в Казахстане его удивляют огромная территория, свободные пространства, спокойная и размеренная жизнь.

"Я окончил Пекинский университет, жил в столице девять лет, работал в музыкальной компании. Уже много лет меня звали в Казахстан родственники, да и мне хотелось жить в родной стране. К тому же, мне рассказали, что отсюда больше возможностей выехать за рубеж на учёбу. Родня помогла мне оформить прописку, собрать и сдать документы. Гражданство я получил через полтора месяца. Никаких проблем не возникло. Здесь очень хорошее отношение к кандасам. Не было ощущения, что я чужой", – говорит кандас из Китая.

Его проконсультировали о мерах поддержки и программах по получению жилья либо земельного участка.

"Много помощи было от государства при переезде, за полтора месяца помогли получить гражданство. Мои родственники по матери, которые приехали раньше, расселились в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях, получили землю, занимаются животноводством. Я решил остаться в Астане, здесь нашёл работу по специальности IT- инженером. Всем, кто решил вернуться в Казахстан из Китая, я бы посоветовал заранее учить и русский язык, он также пригодится. Было бы хорошо, если бы были какие-то волонтёрские организации, которые помогали бы кандасам на первых порах, к примеру, объясняли бы законы", – считает Арман Мурал.

К слову, незнание казахстанских законов – одна из трудностей, с которыми сталкиваются кандасы при возвращении в нашу страну, признают и в министерстве труда и социальной защиты населения.

"Основными проблемами кандасов после переезда на историческую родину является некоторые различия в менталитете и культуре, незнание русского языка, особенно в северных регионах. Сталкиваются кандасы и с проблемой трудоустройства на высокооплачиваемые профессии в связи с отсутствием должного образования. Ещё одна трудность – незнание законодательства Казахстана", – отмечают в профильном ведомстве.

По данным МВД, за последние два года разрешение на постоянное проживание в нашей стране получили почти 35 тысяч кандасов. С начала 2024 года – свыше 16,5 тысячи. Больше половины прибывших в этом году кандасов – трудоспособного возраста. 17% из них имеют высшее образование, а 24% – средне-специальное. В основном приезжают мужчины.

Число возвращающихся на историческую Родину казахов в последние годы растёт. Всего с момента обретения Казахстаном Независимости в страну вернулись 1 миллион 144 тысячи кандасов.

Больше всего приезжающих из Узбекистана – они составляют 50% из числа кандасов, прибывших в Казахстан за последние пять лет. Почти 29% – из Китая, далее следуют Монголия и Россия. 98% приехавших – казахи.

Многие из них указывают, что вернулись из-за желания жить на исторической родине рядом с родственниками и говорить на родном языке.

Меры поддержки кандасов совершенствуют ежегодно. Теперь получившие такой статус соотечественники освобождаются от таможенных платежей на личное имущество, которое они завозят в Казахстан при переезде, в том числе на автомобиль. Не платят они и консульские сборы за приём и рассмотрение заявления о выдаче национальной визы. Гарантированы им и социальные права. Это медицинская помощь, места в школах и детсадах, помощь государства в трудоустройстве. Кандасы относятся к социально-уязвимой категории населения, которым предоставляются льготы в получении жилья и земли, в сфере образования и налогов. Кроме того, им выдают земельный участок для ведения подсобного хозяйства.

Процедура получения гражданства упрощена и занимает всего три месяца, заверяют в профильном министерстве. Также ежегодно при распределении грантов для обучения в вузах кандасам отдают 4% от общего числа.

Кандасы при переселении в северные регионы, как и внутренние мигранты, получают единовременную выплату – 70 МРП или 258 тысяч тенге на каждого члена семьи.

"Для покрытия расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг ежемесячно в течение года им выплачивают от 15 до 30 МРП. Кроме того, кандасы могут рассчитывать на финансовую помощь в размере 50% от стоимости жилья, но не более 4,2 млн тенге в виде сертификата экономической мобильности", – сообщили в Минтруда.

Общий лимит трёхлетней программы финансирования кандасов и переселенцев составил 32 млрд тенге. В прошлом году было выплачено 10 млрд тенге, бюджет на этот год – почти 11 млрд. Чуть больше этой суммы заложили на их поддержку в 2025 году.

Где расселять кандасов

Депутат мажилиса Сергей Пономарёв считает, что предоставлять жильё и работу кандасам целесообразнее в моногородах и сельских округах, где остро нужны рабочие руки. По словам парламентария, например, в восточной части страны.

"Там как раз нужны кандасы, где открытая граница с Китаем, есть пустующие посёлки. Вместе с тем, там великолепная природа, горы, заброшенные деревни, луга, пашни. Если мы туда будем заселять кандасов и они будут оставаться там, пока эта проблема не решена, то это будет здорово. У государства есть возможность принять людей и есть регионы, куда мы их примем. У нас же очень много моногородов, которые почти прекратили своё существование, участки определённой обнажённой границы, сельская местность, где требуются рабочие люди", – уверен Сергей Пономарёв.

В 10 регионах страны работают центры временного размещения кандасов, находиться в которых они могут до 10 дней. Приоритетными для расселения прибывающих определены несколько регионов. Это Акмолинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай. Именно там ощущается дефицит трудовых кадров.

В Северо-Казахстанскую область в прошлом году прибыли 110 семей, 67 из них – из соседней России. Чуть меньше переселенцев из Узбекистана и Монголии. Среди них есть и приехавшие из Китая, Ирана и Туркменистана. Власти региона предоставили прибывшим 19 сертификатов экономической мобильности, выплатили субсидий на 57 млн тенге. В этом году в региональную квоту включили 103 семьи. Расселили их в Акжарском, Есильском, Кызылжарском, Тайыншинском районах и в Петропавловске. В области даже разработали дорожную карту стимулирования переселения на ближайшие годы. В ней предусмотрены создание свыше 3000 новых рабочих мест.

"Запланировано трудоустройство на вакантные рабочие места, имеется порядка 1300 вакансий на субсидируемые государством рабочие места. В том числе на молодёжную практику, социальные рабочие места, общественные работы. Есть программа "Первое рабочее место", проект "Серебряный возраст". Кроме того, при Центре трудовой мобильности открыт отдел адаптации и интеграции кандасов и переселенцев", – сообщили в акимате СКО.

Приехавшим в страну с намерением получить гражданство нужно выбрать условие расселения и подать заявление. К нему прилагаются автобиография, документ, удостоверяющий личность и об этнической принадлежности. К слову, заявление подаётся онлайн через специальное приложение "Құтты мекен" либо через веб-портал электронного правительства. Срок оказания госуслуги сократился с 35 до 30 дней.

В последних поправках в миграционное законодательство прописаны и основания для отказа в предоставлении казахстанского гражданства. Требования к потенциальным гражданам страны ужесточены. Причиной отказа может стать – совершение преступления против человечества, предусмотренное международным правом, призывы к нарушению единства и территориальной целостности республики. Отказать могут и в случае разжигания межнациональной, межконфессиональной и религиозной вражды, причастности к террористическим и экстремистским организациям. Получить гражданство Казахстана не смогут лица, находящиеся в международном розыске, имеющие непогашенную судимость за умышленное преступление или состоящие в гражданстве другой страны. В получении паспорта откажут обвинённым в педофилии, а также тем, кто не владеет казахским языком хотя бы на элементарном уровне.

К слову, с прошлого года подать заявление на получение статуса кандаса можно из-за рубежа. Для этого необходимо обратиться в посольство или консульство Казахстана.

По данным МВД, в этом году в гражданство Казахстана приняли более 17 тысяч человек, в том числе свыше 12 тысяч кандасов. Решения от казахстанских властей по присвоению гражданства ожидают ещё свыше 3,5 тысячи этнических казахов.