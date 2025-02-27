27 февраля во всем мире отмечается День неправительственных организаций – структур, которые вносят значительный вклад в решение социальных, экологических и экономических проблем. Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz поделилась своим мнением о текущем состоянии и вызовах, с которыми сталкиваются НПО в стране.

По её словам, казахстанские НПО заслуживают высокой оценки за свою работу. Они заполняют важные пробелы в социальной политике государства, помогая тем, кто нуждается в поддержке, и решая значимые вопросы общества. Однако, несмотря на признание их значимости, неправительственный сектор сталкивается с рядом системных трудностей.

Кто контролирует работу НПО?

Согласно законодательству Казахстана, все НПО проходят официальную регистрацию, имеют устав, который четко определяет их сферу деятельности. Бану Нургазиева подчеркивает, что в стране действует закон об общественном контроле, который предусматривает механизмы мониторинга и обсуждения деятельности таких организаций. Однако, в целом, неправительственный сектор работает открыто и прозрачно, что делает избыточный контроль излишним.

Главные проблемы сектора

Несмотря на то, что в Казахстане действуют законы о государственном социальном заказе, грантах и премиях, на практике реализация этих инициатив сталкивается с серьезными препятствиями. Одним из главных вызовов для НПО является отсутствие собственных средств. Государственные конкурсы сложны, и даже после победы организации вынуждены покрывать часть расходов из собственного кармана.

"Когда НПО выигрывает конкурс и получает госзаказ, ему говорят: 30% проекта вы должны профинансировать самостоятельно. Это создает финансовую нагрузку, вынуждая организации брать кредиты. Это ненормальная практика", – отмечает Нургазиева.

Еще одна проблема – бюрократические барьеры при получении грантов. Чтобы реализовать проект, необходимо пройти сложный процесс подачи заявки, включающий детализированное обоснование всех этапов работы. Это требует значительных временных и человеческих ресурсов.

Поиск решений

В прошлом году Гражданский альянс Казахстана совместно с Комитетом по делам гражданского общества при Министерстве культуры и информации провел масштабный анализ проблем сектора. В результате был создан реестр ключевых трудностей и предложены конкретные пути их решения.

Одна из инициатив – изменение механизма финансирования, включая отмену требования о софинансировании со стороны НПО и предоставление 30% авансовых выплат для реализации проектов. Пока этот вопрос остается открытым, но диалог с государственными органами продолжается.

НПО как драйвер развития

Бану Нургазиева отмечает, что неправительственные организации в Казахстане являются важной частью общественного развития. Они не только решают локальные социальные проблемы, но и вносят вклад в развитие экономики и социальной сферы.