Топ-10 экологических инициатив РК собрал в обзор BaigeNews.kz. Давайте вспомним, что значимого в этой сфере сделано в уходящем году.

Экологическая акция "Таза Казахстан" и утверждение Концепции ее развития на 2024-2029 годы

После масштабных паводков весной Главой государства инициирована масштабная республиканская экологическая акция для очистки территорий от мусора и улучшения экологической ситуации в стране. В результате акция приобрела постоянный характер, охватив территорию всей республики.

Осенью министерство экологии и природных ресурсов разработало Концепцию развития экологической культуры "Таза Қазақстан" на 2024-2029 годы, фундаментом которой является формирование высокого уровня экологической культуры и ответственности, развитие экологического образования и практик, а также эффективная реализация экологической политики.

Речь Главы государства на Всемирном климатическом саммите в Баку "COP29"

В ноябре в Баку прошёл Саммит мировых лидеров по действиям в области климата, который проходил в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Первым после открытия пленарной сессии слово было предоставлено Президенту РК. В ходе выступления президент подтвердил приверженность Казахстана глобальной климатической повестке и подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата, а также подчеркнул важность перехода к устойчивому сельскому хозяйству. Он напомнил участникам форума про амбициозную цель Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Поправки в Лесной кодекс для углеродных оффсетных проектов

Изменения предусматривают реализацию углеродных оффсетных проектов на землях лесного фонда и запаса. Они направлены на посадку новых лесов и восстановление деградированных земель, что поможет достичь цели по высадке 2 миллиардов деревьев.

Проведение Года экологии ШОС

Государства-члены ШОС в июле 2023 года единогласно поддержали инициативу Казахстана объявить 2024 год Годом экологии в ШОС. В октябре 2023 года был разработан и утверждён Советом глав правительств ШОС соответствующий План мероприятий. В рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества Казахстан объявил 2024 год Годом экологии, организовав мероприятия по охране окружающей среды.

Гранты для 22 экологических проектов в регионах Казахстана

Программа малых грантов Глобального экологического фонда (ГЭФ) поддержала проекты в области возобновляемой энергетики, устойчивого управления природными ресурсами и повышения экологической осведомлённости.

Двадцать две экологические инициативы из десяти областей Казахстана получили финансовую поддержку в рамках Программы малых грантов Глобального экологического фонда (ГЭФ) в Казахстане, реализуемой под эгидой Программы развития ООН (ПРООН) в партнёрстве с МЭПР РК. Среди регионов, охваченных программой - область Абай, Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, область Жетісу, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская и область Ұлытау.

Проект по восстановлению экосистемы Аральского моря

Проект по сохранению северной части Аральского моря направлен на восстановление экосистемы и улучшение водного баланса Аральского моря. Главной целью является увеличение притока воды из реки Амударья, что позволит вернуть часть экосистемы, поддержать биоразнообразие и улучшить условия жизни местного населения. Инициатива предусматривает строительство каналов и дамб и рекультивацию земель.

Общенациональный субботник

Граждане Казахстана объединились для проведения экологической акции по очистке окружающей среды. Кампания собрала более 2 000 участников.

В начале июля состоялся Глобальный общенациональный субботник, организованный в рамках V юбилейного цикла Национальной социальной экокампании TURAQTY JOL. Мероприятие прошло одновременно в 14 областях страны и городах республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент.

Модернизация гидрометеорологической службы

В рамках усилий по улучшению мониторинга окружающей среды проводится обновление оборудования и технологий гидрометеослужбы. Министерством экологии разработана Программа развития и модернизации Национальной гидрометеорологической службы Казахстана на 2025-2030 годы. Также пересмотрен перечень гидрологических постов, которые планируется открыть в рамках "Концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2025-2030 годы".

Меры по развитию возобновляемых источников энергии

Активное развитие проектов в области солнечной, ветровой и атомной энергетики для снижения зависимости от ископаемых видов топлива. Очень важной инициативой Казахстана стала концепция по переходу на зелёную экономику с очень амбициозными целями, включая сохранение и восстановление природных экосистем, экономию воды, энергосбережение, развитие новых чистых технологий, привлечение инвестиций в этот сектор.

Инициатива создания государственного природного резервата для сохранения популяции каспийского тюленя. Разработан проект постановления Правительства о создании государственного природного резервата для сохранения популяции каспийского тюленя. Им будет руководить Комитет рыбного хозяйства министерства сельского хозяйства.