С известного боксера Жанкоша Турарова снято обвинение в изнасиловании
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Как ранее сообщалось, известного профессионального боксера подозревали в изнасиловании, расследование уголовного дела проводило управление полиции Ауэзовского района Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"В рамках производства были проведены судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы, по результатам которых факт изнасилования не подтвердился. 20 октября 2024 года было принято окончательное решение о прекращении досудебного расследования на основании ст. 35 ч.1 п. 2 Уголовно-процессуального кодекса РК", — сообщили в управлении полиции.
Отмечается, что прокуратура Ауэзовского района согласилась с принятым решением.
Сам боксер изначально опровергал факт изнасилования, заявив, что это ложь. Он заявил о намерении подать в суд на прессу за распространение ложной и недостоверной информации.
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