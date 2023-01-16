С двузначным счётом завершился матч сборной Казахстана на Универсиаде-2023

Фото: sports.kz

Студенческая сборная Казахстана по хоккею провела свой третий матч на турнире зимней Универсиады-2023 в американском Лейк-Плэсиде. Соперниками подопечных Галыма Мамбеталиева стали представители Великобритании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Счёт в матче открыл Батырлан Муратов, после чего британцы ответили шайбой Сэмюэла Роджерса. Затем Казахстан ушёл в отрыв, забросив до первого перерыва ещё пять шайб — Муратов оформил дубль, также отличились Максим Мухаметов, Всеволод Логвин, Иван Гавриленко и Артём Королёв.

Во втором периоде разгром продолжился, и шайба ещё семь раз попала в сетку ворот британцев. Голы на свой счёт записали Данил Бутенко, Алихан Омирбеков, Муратов (хет-трик), Руслан Демин, Али Касенов, Кирилл Полохов и Гавриленко (дубль).



В третьем отрезке Полохов забросил свою вторую шайбу за матч, сделав счёт 14:1. Точку в матче поставил Мухаметов — 15:1 в пользу студенческой сборной Казахстана.

Отметим, что хозяева игр, американцы, также с двузначным счётом завершили игру против соперников из Великобритании, забросив в их ворота 18 шайб.