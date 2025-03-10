В сербской Нише стартовал женский чемпионат мира по боксу. В стартовый день представительницы команды Казахстана провели два боя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В каждом из боев казахстанки вышли победительницами. Алуа Балкибекова в весе до 50 килограммов оказалась сильнее Вероники Нзивы из Кении.

Ельдана Талипова, выступающая в категории свыше 81 килограммов, выиграла у Олтин Сотимбоевой из Узбекистана.

Ожидается, что сегодня, 10 марта, на ринг выйдут Анита Адишева (до 52 кг) и Жайна Шекербекова (до 54 кг).