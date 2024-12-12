С должников-алиментщиков взыскали 83 млн тенге в Акмолинской области
К уголовной ответственности привлечено 11 злостных должников.
Сегодня, 11:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:25Сегодня, 11:25
174Фото: BaigeNews.kz
Прокуроры в Акмолинской области защитили права несовершеннолетних детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.
Прокуратурой области на постоянной основе проводится анализ исполнительных документов о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
"Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по алиментным выплатам для 299 детей на сумму более 83 млн тенге.
По актам надзора к административной ответственности привлечено 82 неплательщика алиментов. К уголовной ответственности привлечено 11 злостных должников, уклоняющихся от алиментных обязательств", - говорится в сообщении прокуроров.
Напомним, ранее сообщалось, какие изменения ждут должников по алиментам.