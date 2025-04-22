В Кызылорде вынесли приговор двум мужчинам, признанным виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 21 августа прошлого года. Вечером, во время празднования дня рождения в одном из кафе в центре города, между подсудимыми и потерпевшим А. произошёл конфликт. На лестнице у входа в заведение Н. ударил мужчину в лоб, а К. нанёс мощный удар кулаком сбоку. Потерпевший не удержался на ногах и упал с лестницы.

Несмотря на то, что пострадавший находился в беспомощном состоянии и утверждал, что у него сломано плечо, нападавшие продолжили избиение, после чего скрылись с места происшествия.

В ходе расследования вина подсудимых подтверждена показаниями свидетелей и потерпевшего, материалами осмотра места происшествия, результатами опознания и заключением судебно-медицинской экспертизы.

Суд приговорил Н. и К. к 6 годам лишения свободы каждого. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскан моральный ущерб в размере 3 миллионов тенге.