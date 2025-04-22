  • 22 Апреля, 18:38
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С дня рождения - в СИЗО: праздник в кафе закончился приговором в Кызылорде

На скамье подсудимых оказались двое мужчин.

Сегодня, 16:44
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:44
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Фото: baigenews.kz

В Кызылорде вынесли приговор двум мужчинам, признанным виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 21 августа прошлого года. Вечером, во время празднования дня рождения в одном из кафе в центре города, между подсудимыми и потерпевшим А. произошёл конфликт. На лестнице у входа в заведение Н. ударил мужчину в лоб, а К. нанёс мощный удар кулаком сбоку. Потерпевший не удержался на ногах и упал с лестницы.

Несмотря на то, что пострадавший находился в беспомощном состоянии и утверждал, что у него сломано плечо, нападавшие продолжили избиение, после чего скрылись с места происшествия.

В ходе расследования вина подсудимых подтверждена показаниями свидетелей и потерпевшего, материалами осмотра места происшествия, результатами опознания и заключением судебно-медицинской экспертизы.

Суд приговорил Н. и К. к 6 годам лишения свободы каждого. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскан моральный ущерб в размере 3 миллионов тенге.

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