Лента новостей
- Арсенал оружия изъяли у скотокрадов в Жамбылской области 11:59 129
- Нариман Турегалиев назначен акимом Западно-Казахстанской области 11:31 212
- Уголь внесут в список существенно важных товаров Казахстана 11:27 212
- Аренда жилья за неделю снизилась в 11 городах Казахстана - аналитика 11:27 235
- "С дипломом в село": в Мангистау в 2021-2022 учебном году трудоустроено более 100 молодых специалистов 10:53 220
- Испытание на прочность: в Казахстане создадут полигон для проверки автомобилей 10:46 234
- Частные судебные исполнители похитили у казахстанцев более миллиарда тенге - Генпрокуратура 10:04 470
- Алматы вошёл в топ-10 самых дешёвых городов мира 09:40 599
- 162 человека заразились коронавирусом в Казахстане за сутки — Минздрав 08:37 430
- Казахстанские триумфаторы сурдлимпийских игр в Бразилии не могут получить положенные поощрения 08:26 558
- Два элемента казахского культурного наследия включены в список ЮНЕСКО 07:41 478
- Бухгалтер детсада похитила 17 миллионов тенге и вложила их в финпирамиду 06:39 519
- Telegram намерен запустить площадку для торговли цифровыми валютами 05:16 354
- В российский прокат выходит казахстанско-татарстанский фильм "Тарлан" 04:46 528
- "Температурные качели" в Казахстане прогнозируют синоптики в декабре 02:29 625
- Приговор вынесен погибшему участнику январских событий 01:11 1595
- Экс-сотрудники ликвидированного нацхолдинга "Зерде" обратились в суд 00:02 619
- Названа предварительная причина коммунальной аварии в Экибастузе 01.12.2022 829
- Крупная авария на водопроводе произошла в Петропавловске 01.12.2022 583
- Собственников ТЭЦ в Казахстане проверят на предмет вывода капитала 01.12.2022 656
- "Барыс" возглавил рейтинг хозяев самых результативных матчей в истории КХЛ 01.12.2022 506
- Архимед Мухамбетов попрощался с костанайцами 01.12.2022 1497
- Казахстанец завоевал серебро на турнире по пара плаванию в Каире 01.12.2022 499
- Снятый с должности аким Скаков извинился перед экибастузцами 01.12.2022 1180
- Волонтёры в Экибастузе возмутились фейковой информацией о своей "показушной" работе 01.12.2022 1679
- Стала известна улица, которой хотят присвоить имя погибшего пожарного Аскара Забикулина 01.12.2022 1159
- Новогодняя ярмарка пройдёт в Астане 01.12.2022 625
- Более полумиллиарда тенге могут выделить на новогоднее оформление Алматы 01.12.2022 690
- "Наш организм к ним не готов" — врач-нарколог о вреде синтетических наркотиков 01.12.2022 525
- Казахстанцы завоевали две медали на турнире по таеквондо в Париже 01.12.2022 582
- В "Казахмысе" назначен новый председатель правления 01.12.2022 887
- Токаев подписал законы о республиканском бюджете и займе у МБРР 01.12.2022 671
- Подписан закон о трансфертах между республиканским и областными бюджетами 01.12.2022 891
- Кому из акимов удалось сохранить свои должности 01.12.2022 4514
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 545
- В каком из регионов Казахстана самая высокая инфляция 01.12.2022 526
- День борьбы со СПИДом: какая ситуация с заболеваемостью в Астане 01.12.2022 581
- В Алматы нашли тайник с похищенным оружием в ходе январских событий 01.12.2022 995
- Сенатор призвал выделить деньги не реконструкцию очистных сооружений в Конаеве 01.12.2022 532
- Чем известен врио акима Павлодарской области Олег Крук 01.12.2022 2085
- 800 тысяч отдал аферистке житель Шымкента за должность физрука в школе 01.12.2022 795
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 1264
- Президент назначил ряд областных акимов 01.12.2022 7210
- Инвесторам, строящим студенческие общежития, предоставят льготы 01.12.2022 708
- Акимат Шымкента хотел продать градообразующие коммунальные предприятия 01.12.2022 815
- Культурный отдых стал дороже для казахстанцев 01.12.2022 437
- Безработной молодёжи стало меньше почти на 7% в Казахстане 01.12.2022 525
- За пять дней в Экибастузе не зарегистрировано квартирных краж - полиция 01.12.2022 543
- Академическая свобода: как новый концепт изменит колледжи страны, рассказал глава Минпросвещения 01.12.2022 694
- Крук о ситуации в Экибастузе: нужно нормализовать работу ТЭЦ и не допустить её остановки 01.12.2022 801
- В ДП прокомментировали скопление полицейских авто в Экибастузе 01.12.2022 1413
- Почему не работал интернет в день незаконного митинга в Астане, объяснил Мусин 01.12.2022 1122
- Самостоятельный слив систем отопления усугубляет ситуацию - врио Крук о ситуации в Экибастузе 01.12.2022 876
- Северо-Казахстанскую область возглавил бывший вице-министр МСХ Айдарбек Сапаров 01.12.2022 938
- Под Таразом нашли останки пропавшего при взрыве солдата 01.12.2022 4476
- Токаев освободил от должности акима Павлодарской области 01.12.2022 1610
- Токаев переназначил акимов Шымкента и Атырауской области 01.12.2022 501
- В Казахстане заявили о распространении сверхзаразного омикрон-штамма "цербер" 01.12.2022 2051
- Бейбит Исабаев сохранил пост акима области Жетісу 01.12.2022 553
- В Жамбылской области разоблачили ОПГ наркоторговцев 01.12.2022 1000
- Казахстан и Франция обменяются опытом по борьбе с коррупцией 01.12.2022 503
- Коронавирусом за сутки заразились 167 казахстанцев — Минздрав 01.12.2022 505
- "Барыс" вернулся в зону плей-офф 01.12.2022 574
- "Исламское государство"* сообщило о смерти своего лидера 01.12.2022 1398
- На севере Казахстана остановили ремонт дороги за два миллиарда тенге 01.12.2022 979
- Жители ВКО спасли лису, замерзающую на трассе 01.12.2022 741
- Возвращать деньги казахстанцам за задержку авиарейсов будут по-новому 01.12.2022 841
- Казахстанское яблоко увековечили в Греции 01.12.2022 623
- Убийство в ночном клубе: жителя Кокшетау отправили в тюрьму на 17 лет 01.12.2022 1991
- Названа предварительная причина аварии на Аркалыкской ТЭЦ 01.12.2022 2320
- Президент поручил создать комиссию по проверке подготовки к отопительному сезону 01.12.2022 568
- Австралийцы отпраздновали с пиротехникой выход своей сборной в плей-офф мундиаля 01.12.2022 526
- Виновные будут привлечены к ответственности — Алихан Смаилов о ЧС в Экибастузе 01.12.2022 743
- Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину 30.11.2022 926
- Тариф на отопление повышается в Костанае 30.11.2022 639
- Машину накрыло лавиной в ВКО 30.11.2022 642
- Более тысячи редких ёлочных игрушек собрала актриса из Петропавловска 30.11.2022 832
- История одной закупки: как в Восточном Казахстане строят никому не нужные водопроводы 30.11.2022 2361
- Какие документы подписали во время визита Токаева во Францию 30.11.2022 638
- Движение ограничено на трассе в Кызылординской области 30.11.2022 572
"С дипломом в село": в Мангистау в 2021-2022 учебном году трудоустроено более 100 молодых специалистов
В Мангистауской области активно реализуют государственную программу "С дипломом в село". С начала 2021 года по государственной программе в Мангистауской области трудоустроено 102 молодых специалиста. Об этом информирует пресс-служба областного управления образования.
В сёла Мангистауской области за последние два года приехали более 100 молодых специалистов. В аулах им предоставляют жильё и подъёмные.
За последнее время в Тупкараганский район приехали 50 человек, ещё 36 специалистов основались в Каракиянском районе, в Жанаозене –четыре человека, в Бейнеу – шесть , в Мунайлы – четыре.
Учитель физкультуры Нурдаулет Жаксыбекулы рассказал, каково быть участником госпрограммы. Молодой специалист приехал в Мунайлинский район сразу после окончания учёбы. На протяжении семи лет он работает в школе села Даулет.
"До того как стать учителем, я был тренером по армреслингу, участвовал в соревнованиях. Узнав о госпрограмме "С дипломом в село", я решил, что это отличная возможность для таких молодых людей, как я. Благодаря госпрограмме мы с семьёй не переживали по поводу жилья и работы. Многие стремятся жить в городе, но мне комфортно и в селе. Здесь мы тоже развиваем спорт, я работаю с детьми. Недавно сам стал отцом. В 2020 году получил звание лучшего учителя физкультуры Мунайлинского района. Выпускникам учебных заведений хочу сказать, чтобы не боялись сельскую местность. Кажется, что там нет будущего, но на самом деле хорошие специалисты тут очень нужны", - рассказал Нурдаулет Жаксыбекулы.
Возможность поучаствовать в государственной программе получают студенты, окончившие вузы по таким специальностям, как образование, социальное обеспечение, здравоохранение, ветеринария, культура, спорт и агропромышленный комплекс.
Основное требование для участников - отработать не менее трёх лет в селе. Программа предусматривает выплату подъемного пособия в размере 100 МРП, а также приобрести или построить жилье (по месту работы) на сумму, не превышающую 1500 МРП сроком до 15 лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 процента годовых.
-
Trend news
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 1258
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 35668
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 5409
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 9912
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 1849
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 52278
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 1275
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 19231
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 8059
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 2231
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 1308
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 3819
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 2746
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 1725
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 1622
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 4408
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 2058
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 35606
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 19992
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 8373
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 5365
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 2568
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 27976
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 43421
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 2554
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 17653
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 5249
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 9962
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 4509
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 3611
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 3556
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 10522
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 42803
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 3439
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 3004
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 12738
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 3854
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 20342
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 5343
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 4301
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 5589
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 9770
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 7980
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 3882
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 11626
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 3465
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 3558
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 4410
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 36191
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 4336
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 5668
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 4163
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 5250
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 5426
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 46302
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 3868
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 60421
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 16156
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 19883
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 4921
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 4850
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 5877
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 6065
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 7388
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 15285
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 8619
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 91374
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 7406
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 6939
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 15855
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 9102
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 5803
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 6201
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 35963
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 7021
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 8061
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 15160
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 14362
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 10907
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 303588
-
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 540
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 979
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 1458
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 1506
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 1676
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 1542
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 1726
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 2338
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 2470
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 2595
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 2727
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 2437
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 2840
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 2559
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 2728
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 2698
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 2839
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 3030
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 2865
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 3048
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 3238
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 3236
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 3443
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 3937
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 4275
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 3942
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 4152
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 4061
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 4142
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 4139
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 3979
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 4439
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 4676
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 4379
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 22647
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 4718
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 4570
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 4541
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 9637
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 5299
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15163
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13298
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13303
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13960
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12825
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17231
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13987
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15419
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16361
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16057
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13590
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14025
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 32126
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15068
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17810
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14122
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15328
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15953
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17311
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15380
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17381
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16912
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18142
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17978
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34626
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18461
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19457
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19063
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19919
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19910
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29470
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19375
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26711
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37493
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21158
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 28678
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 26068
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27670
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23739
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25399