"С дипломом в село": в Мангистау в 2021-2022 учебном году трудоустроено более 100 молодых специалистов

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В Мангистауской области активно реализуют государственную программу "С дипломом в село". С начала 2021 года по государственной программе в Мангистауской области трудоустроено 102 молодых специалиста. Об этом информирует пресс-служба областного управления образования.

В сёла Мангистауской области за последние два года приехали более 100 молодых специалистов. В аулах им предоставляют жильё и подъёмные.

За последнее время в Тупкараганский район приехали 50 человек, ещё 36 специалистов основались в Каракиянском районе, в Жанаозене –четыре человека, в Бейнеу – шесть , в Мунайлы – четыре.

Учитель физкультуры Нурдаулет Жаксыбекулы рассказал, каково быть участником госпрограммы. Молодой специалист приехал в Мунайлинский район сразу после окончания учёбы. На протяжении семи лет он работает в школе села Даулет.

"До того как стать учителем, я был тренером по армреслингу, участвовал в соревнованиях. Узнав о госпрограмме "С дипломом в село", я решил, что это отличная возможность для таких молодых людей, как я. Благодаря госпрограмме мы с семьёй не переживали по поводу жилья и работы. Многие стремятся жить в городе, но мне комфортно и в селе. Здесь мы тоже развиваем спорт, я работаю с детьми. Недавно сам стал отцом. В 2020 году получил звание лучшего учителя физкультуры Мунайлинского района. Выпускникам учебных заведений хочу сказать, чтобы не боялись сельскую местность. Кажется, что там нет будущего, но на самом деле хорошие специалисты тут очень нужны", - рассказал Нурдаулет Жаксыбекулы.

Возможность поучаствовать в государственной программе получают студенты, окончившие вузы по таким специальностям, как образование, социальное обеспечение, здравоохранение, ветеринария, культура, спорт и агропромышленный комплекс.

Основное требование для участников - отработать не менее трёх лет в селе. Программа предусматривает выплату подъемного пособия в размере 100 МРП, а также приобрести или построить жилье (по месту работы) на сумму, не превышающую 1500 МРП сроком до 15 лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 процента годовых.