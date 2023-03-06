С детства мечтала стать военной - история оператора по установке противотанковых минных полей

Фото: пресс-служба МО РК

Ежедневно женщины-военнослужащие выполняют различные задачи в ходе боевой подготовки. Так, танкисты, например, упражняются в танковой стрельбе, десантники - в выполнении сложных тактических задач, зенитчики круглосуточно несут боевое дежурство по охране воздушных рубежей. Прекрасной половиной в настоящее время освоены уже те специальности, которые когда-то являлись чисто мужскими. Женщины не хуже, а в некоторых случаях и лучше мужчин выполняют свои обязанности и даже способствуют укреплению дисциплины и этических норм общения на военной службе.

В преддверии Международного женского дня, редакция BaigeNews.kz расскажет о военнослужащей инженерно-саперной бригады Конаевского гарнизона ефрейтор Маржан Егимбаева, которая служит в Вооруженных Силах на протяжении шести лет.

Сейчас она проходит воинскую службу в должности оператора ПМЗ-4 (прицепной минный заградитель). О военной службе мечтала с детства и ни на секунду не пожалела об этом. Маржан убеждена в том, что когда-то сделала правильный выбор, связав свою жизнь с армией. Она хрупкая, легкая, как тополиный пух, но это не помешало ей быть оператором прицепного минного заградителя, который предназначен для механизации работ по установке противотанковых и противопехотных минных полей.

Маржан наряду с мужчинами-военнослужащими ежедневно достойно выполняет свои функциональные обязанности. Будучи в составе расчёта от оператора ПМЗ-4 требуется большая ответственность и бдительность при минировании, так как именно он отвечает за правильность установки мин. При осуществлении минирования противотанковых минных полей с помощью заградителей заряды можно размещать и на земле, и в небольшой лунке. В состав расчёта заградителя ПМЗ-4 входит пять человек, а его основной задачей является установка противотанковых минных полей. Оператор расчёта, первый номер, располагается непосредственно на заградителе и определяет шаг минирования, наблюдает за перемещением зарядов на транспортерной ленте и осуществляет управление плугом. Три человека достают мины из контейнера, находящегося в кузове автомобиля, и помещают их на транспортерную ленту. Пятый человек – это водитель тягача. Шаг минирования таким способом варьируется от 4 до 5,5 метров.

Кроме своих прямых обязанностей, как и все другие женщины-военнослужащие, активно принимает участие в культурно-досуговых мероприятиях части и гарнизона. Маржан заботливая и любящая мама двоих прекрасных детей. Оба воспитаны в духе патриотизма, ведут активный образ жизни. Сын таэквондист, дочь увлекается танцами. В семье Маржан соблюдаются семейные традиции, детки каждый день делятся событиями, происходящими в их жизни, и все вместе познают различные виды саморазвития (чтение книг, спорт).

"Не скажу, что легко совмещать воинскую службу и быть хорошей мамой, но это того стоит. Мне нравится моя служба, и я очень благодарна своим боевым товарищам за их поддержку. От себя лично хочу добавить, что в казахстанской армии очень много достойных военнослужащих, особенно женщин, которые с чувством гордости и высоким уровнем патриотизма несут воинскую службу в наших рядах. Поздравляю прекрасную половину казахстанской армии с международным женским днем – 8 марта, желаю Вам красоты и изящества, тепла и любви! Пусть ваши храбрые сердца согревает забота родных и любимых людей! Уюта вам и душевного комфорта", - подытожила наш разговор Маржан.

фото из личного архива Маржан Егимбаевой