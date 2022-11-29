С чем связано закрытие McDonald’s в Казахстане, рассказал глава минторговли

Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин прокомментировал приостановку работы ресторанов McDonald’s в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Всю информацию я вам сказать не могу, потому что та информация, которую я получил, ещё с головным офисом не согласована. Но большая часть продукции, около тысячи наименований, импортировалась. Кое-что у нас выпускали, например, булочки. Поэтому сейчас идёт процесс перестройки.

Мы спросили руководство, какая помощь требуется от минторговли, я дал Комитету техрегулирования поручение посмотреть, чем мы можем помочь по сертификации, чтобы побыстрее сделать. Работа в этом направлении идёт", – рассказал он журналистам в кулуарах правительства.