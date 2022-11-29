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С чем связано закрытие McDonald’s в Казахстане, рассказал глава минторговли
Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин прокомментировал приостановку работы ресторанов McDonald’s в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Всю информацию я вам сказать не могу, потому что та информация, которую я получил, ещё с головным офисом не согласована. Но большая часть продукции, около тысячи наименований, импортировалась. Кое-что у нас выпускали, например, булочки. Поэтому сейчас идёт процесс перестройки.
Мы спросили руководство, какая помощь требуется от минторговли, я дал Комитету техрегулирования поручение посмотреть, чем мы можем помочь по сертификации, чтобы побыстрее сделать. Работа в этом направлении идёт", – рассказал он журналистам в кулуарах правительства.
Также министр отметил, что не связывает закрытие сети ресторанов с разбирательствами в отношении Кайрата Боранбаева, являющегося владельцем франшизы McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России.
Напомним, McDonald’s временно приостановил работу всех своих ресторанов в Казахстане с 18 ноября. В компании это решение объясняли ограничениями в местных поставках.
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