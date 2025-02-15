Тенге уверенно укрепляет позиции. Утром 14 февраля нацвалюта подорожала по отношению к "американцу" сразу на пять пунктов. Правда, после обеда немного просела. Цифры на табло обменников менялись каждый час, и по итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара составил 496 тенге. Экономисты связывают происходящее прежде всего с политическими процессами на международной арене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Курс на снижение американская валюта взяла в начале недели. С понедельника доллар подешевел почти на 10 тенге. А ведь ещё в январе его стоимость превышала отметку в 530. Таким образом, всего за месяц казахстанские деньги стали дороже на 6%.

Необычную тенденцию экономисты объясняют просто: тенге укрепляется вслед за рублём.

"Внешние макроэкономические факторы повлияли на укрепление нацвалюты. Это в первую очередь укрепление российского рубля. С момента максимальной девальвации российского рубля – там у них было 108 рублей за один доллар, сейчас укрепился до 90. То есть на 15-16% российский рубль укрепился. И в основном повлияла политическая ситуация", - сказал финансовый аналитик Арман Байганов.

В среду Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Президенты обсудили российско-украинский конфликт. Военные действия провоцируют рост доллара. Соответственно, дорожает логистика. Всё это влияет на тенге, поясняют специалисты.

Есть и другие факторы.

"На укрепление тенге сейчас работает также продажа валюты из Национального фонда для конвертации в тенге и для перевода, трансферта в республиканский бюджет. Это, конечно, не валютные интервенции, но пополняют валюту на рынке. Цены на нефть тоже снизились. Сейчас они 75 долларов за баррель. Девальвация национальной валюты – обычно самый надёжный источник пополнения доходов бюджета", - заявила финансовый аналитик Меруерт Махмутова.

Экономисты настроены оптимистично. Они говорят, тенге в районе 500 за доллар может продержаться несколько месяцев. Спешить в обменники в ближайшие дни не стоит. Возможно, нацвалюта укрепится ещё на несколько позиций. Но больших колебаний не предвидится. Однако и этого достаточно, чтобы замедлить инфляцию, уверены эксперты.

"Укрепление нацвалюты будет способствовать замедлению инфляции. То есть импортные товары не будут расти такими темпами, как ранее, в предыдущем 2024 году. Но сильное, существенное, укрепление, что было ранее – 450, – маловероятно", - считает Байганов.

По сравнению с рублём, тенге укрепился несущественно. Российская валюта буквально за пару недель выросла в цене почти на 20%, отмечают специалисты. Курс Нацбанка сейчас составляет 497 тенге за доллар. Как будут развиваться события дальше, прогнозировать никто не берётся. Экономисты лишь предполагают, что в течение года нацвалюта может падать и подниматься в интервале до 10%. Впрочем, для рядовых казахстанцев ничего не изменится. Недвижимость и товары первой необходимости вряд ли подешевеют. Но и дорожать не должны, пока тенге не сдаёт позиции.