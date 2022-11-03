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С чем связано подорожание молока, объяснили в Молочном союзе
Специалисты объяснили, почему дорожают молоко и молочные продукты. По официальным данным, рост цен за год составил 15%. Но на самом деле цифра, возможно, выше, считают в профильном союзе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Эксперты поясняют: удорожание провоцируют сразу несколько факторов. Первый – сезонный. Ближе к зиме коровы дают молока меньше и по качеству оно хуже. При этом цены на корма и витамины неуклонно растут. Ну а переработчики принимают молоко по заниженной стоимости.
Субсидий фермерам не хватает, заниматься производством молочных продуктов становится невыгодно – и стада пускают под нож.
"У нас в целом в Республике Казахстан есть проблема с поголовьем продуктивного животного стада. Дело в том, что из-за того, что корма очень сильно подорожали сейчас, становится экономически не всегда рентабельным для личных подсобных хозяйств, для крестьянских хозяйств заниматься молочным животноводством. Стоимость кормов стала очень высокой. Соответственно, идет сокращение поголовья из-за того, что владельцы животных начинают их резать", - сказал представитель Молочного союза РК Динмухамед Айсаутов
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