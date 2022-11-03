С чем связано подорожание молока, объяснили в Молочном союзе

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Специалисты объяснили, почему дорожают молоко и молочные продукты. По официальным данным, рост цен за год составил 15%. Но на самом деле цифра, возможно, выше, считают в профильном союзе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Эксперты поясняют: удорожание провоцируют сразу несколько факторов. Первый – сезонный. Ближе к зиме коровы дают молока меньше и по качеству оно хуже. При этом цены на корма и витамины неуклонно растут. Ну а переработчики принимают молоко по заниженной стоимости.

Субсидий фермерам не хватает, заниматься производством молочных продуктов становится невыгодно – и стада пускают под нож.