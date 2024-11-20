С бывшего гендиректора АНПЗ взыскали 2 млрд тенге

В суде №2 города Атырау рассмотрели дело в отношении экс-гендиректора ТОО "АНПЗ". Его обвиняли в ненадлежащем исполнении полномочий (ч.2 ст.371 УК РК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что подсудимый, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, не обеспечил исполнение требований закона и устава предприятия по эффективному функционированию систем и принятию решений по производственным вопросам. Уточняется, что он имел возможность "принять меры по ремонту теплообменника в рамках гарантийных обязательств ТОО-подрядчика, объявил тендер о закупе работ по ремонту".

"В результате на ремонт теплообменника было необоснованно выделено около 2 млрд тенге", - указано в материалах дела.

В информации суда говорится, что инкриминируемое преступление относится к категории небольшой тяжести, а это, в свою очередь, освобождает лицо от уголовной ответственности, но только если со дня совершения такого преступления истекло два года.

"Указанные сроки привлечения к уголовной ответственности истекли. В связи с этим подсудимый признан виновным по ч.2 ст.371 УК и на основании ч.1 ст.71 УК освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. При этом с него в пользу государства взыскано в счет причиненного ущерба порядка 2 млрд тенге", - отметили в атырауском суде.

Сообщается, что приговор не вступил в законную силу.

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