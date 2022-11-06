С акцентом на село: проект "Байтақ жер" поддержит непопулярные курорты в Акмолинской области

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Организаторы выбрали три района – Зерендинский, Сандыктауский и Коргалжынский – с большим, но неразвитым в должной мере туристическим потенциалом.

Ожидается, что новая инициатива поможет поднять экономику и уровень жизни в сельской местности. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, какие здесь есть бизнес-идеи, и что тормозит их развитие.

"Маркетинг – слабое место на селе"

Новый проект по поддержке предпринимателей в области эко- и этнотуризма запускает Фонд Евразия Центральной Азии. Он – в первую очередь для молодёжи, идейной, креативной, творческой, эффективной. Пока программа приходит только в Акмолинскую область, в частности, в три района: Зерендинский, Сандыктауский и Коргалжынский. Их объединяют шикарные природные красоты: богатые леса и прозрачные озёра, причудливые тропы, могучие водопады и сакральные памятники. Но при этом эти курорты пока не развиты так хорошо, как они того достойны. Организаторы считают, что такому потенциалу нужно дать должную поддержку. Отметим, в программу не вошёл "мегараскрученный" Бурабай.

Проект поддержит идеи в сферах эко- и этнотуризма, а также в образовании и адвокации. На помощь могут рассчитывать как представители МСБ, так и неправительственные организации. И если первым предлагаются займы с нулевой процентной ставкой, то вторым обещают гранты. Впрочем, отмечается, в приоритете - поддержка бизнеса.

Работа по проекту уже началась: представители фонда объезжают районы, встречаются с местными предпринимателями, анкетируют заинтересовавшихся, отвечают на вопросы.

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Помощь можно условно поделить на три пункта: беспроцентные кредиты; двухнедельная стажировка в зонах отдыха и на предприятиях; работа с госорганами и турагентствами на местах.

"На первом этапе планируем десятидневное обучение предпринимателей, – рассказывает менеджер проекта Алия Испаева. – Пока мы на этапе сбора информации, в декабре-январе займемся разработкой программы обучения. Оно состоится в Астане ориентировочно в феврале, все расходы, кстати, берём на себя. К нам присоединятся бизнес-эксперты в сферах эко- и этнотуризма. Они помогут участникам развить идеи. Чтобы хотя бы на бумажке запланировать: бюджет, расходы, конкретные шаги по графику. В конце обучения предпринимателям предстоит защитить свои бизнес-инициативы, которые мы в дальнейшем профинансируем. Планируется выделять гранты под 0%, срок возврата – два года. Сумма кредитов – от 3 до 5 миллионов тенге".

Программа прежде всего – для сельчан.

"Мы планируем поддерживать талантливых и творческих ребят в аулах, которые не сидят и не ждут, когда им на голову свалится интересная и хорошо оплачиваемая работа. Будем выделять деньги на двухнедельные стажировки, они смогут учиться прямо в зонах отдыха или помогать конкретному бизнесу. Также мы заинтересованы сотрудничать со студентами университетов и колледжей, помогать воплощать их креативные идеи в жизнь. Впрочем, наш проект и для городских жителей, которые готовы ехать в аул со своими оригинальными и полезными инициативами, к примеру, в маркетинге, менеджменте. На сегодня, к сожалению, это пока ахиллесова пята в сельском турбизнесе", – поделилась Испаева.

Какие требования к участникам проекта?

"Рассматриваем малый и средний бизнес. Действующий, который работает хотя бы год-два. Также хотелось, чтобы к нам приходила молодёжь, то есть до 35 лет, либо предприниматели имели в своей команде молодых людей. Также важно наличие залогового имущества – движимого или недвижимости, потому что договора будем заключать юридически. Если его нет, можно привлекать людей из команды, у кого залог есть", – пояснила менеджер программы.

Обладатели займов станут известны в феврале, в марте начнут заключать договора. Займ выдается двумя траншами.

"Конечно, нам важна отчетность, будем приезжать-смотреть. Параллельно с марта начнем работать с госорганами и турагентствами – по привлечению туристов, выпуску информационных материалов, публикациям об этих проектах в социальных сетях, пабликах и официальных СМИ. Также в апреле подключим сотрудничество со студентами, летом они пройдут стажировку. В сентябре подведём итоги, но и дальше не бросим предпринимателей, будем мониторить и сопровождать эти проекты", – заключила Алия Испаева.

"Гостевых домов не найдёшь в поисковиках"

Туризм должен быть экологичным и познавательным, считают авторы проекта. Так, к примеру, Зеренда – это ещё и сакральная земля, хранительница старинных памятников и легенд. Отдыхающим интересно послушать о Балкадише: знаменитый памятник установлен при въезде в Зеренду, а могила возлюбленной Акана сере расположена на мусульманском кладбище в ауле Кенетколь. Песня "Дударай" родилась в Коргалжынском районе, а ее автор Мария Рекина похоронена под селом Сабынды.

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"Хочется, чтобы отдыхающие не просто шашлык пожарили и уехали. А узнавали новое об этих местах, знакомились с историей и культурой, – пояснила менеджер программы. – Таких памятников в этих трёх районах – множество! При этом нам хочется видеть больше творчества, креатива. Например, в Коргалжыно жители рассказывали, как встречают гостей, в том числе иностранцев, – в юртах, национальных костюмах, знакомят с традициями. Есть жители, владеющие старинными техниками казахских ремесел, но нет центров обучения. Да, это актуально, но опять же, хочется, чтобы эту идею развернули таким образом, чтобы она "выстрелила" – свежо и современно. И потом, когда мы уедем, чтобы эти центры продолжали собирать детей. Ещё очень нужны проекты в сфере IT-технологий".

В Зеренде на сегодня, к сожалению, пока нет ни одного крутого примера этноаула. Такого, чтобы с изюминкой, комплексным подходом. Например, в местности немало фермеров, которые доят кобылиц и получают саумал, кумыс, шубат. Но все они сразу продают продукцию гостевым домам.

"А можно открыть зону отдыха, где отдыхающие могли жить и проходить курс, к примеру, кумысолечения. В дополнение – досуг. Вот такое решение мы бы с удовольствием поддержали", – отметила собеседница.

Ещё одно наблюдение – сельские бизнесмены почти не пользуются рекламными инструментами в социальных сетях. Поэтому их работы порой не знают даже местные. Не найдёшь, к примеру, гостиницы и зоны отдыха и на Букинге.

"Мы столкнулись с этим сами, когда искали где остановиться в Зеренде. Там ведь все условия можно посмотреть, сравнить цены. А нет ничего! Стали искать в поисковиках – выходит всего два места. Нам сказали, что нет отопления и горячей воды. Таксист подсказал названия баз отдыха, приезжим они, конечно, мало о чем говорят. То есть элементарно на этапе планирования поездки мы поняли: информации о гостевых домах нет. Это огромный минус в маркетинге. Для туристов – веский повод выбрать другой курорт", – разводит руками Алия Испаева.

Аналогичные проблемы собеседница предвидит и в Сандыктау, и Коргалжыно, и пристоличных районах.

"А по Боровому миллион вариантов – просто сиди и выбирай. Почему бы не последовать примеру? Местные жители говорят, что Booking берет 15 процентов. Ну, хорошо, включите эту комиссию в свою стоимость. Я, например, когда ищу варианты, напрямую связываюсь с этим местом и узнаю актуальную цену. По факту может оказаться дешевле", – добавила менеджер проекта.

Ещё одно наблюдение – в Зеренде, как и Сандыктау, и Коргалжыно, трудно найти круглогодичные зоны отдыха. С мая по август – работают исправно. А вот чтобы осенью и зимой было нескучно – тут, как говорится, есть куда стремиться.

"В Сандыктау больше развит дикий туризм"

Именно этот пробел мечтает заполнить в Сандыктауском районе молодой предприниматель Владимир Ловягин. Мужчина занимается садоводством, выращивает овощи, картофель. Не так давно вместе с супругой Натальей успешно защитили проект в сфере туризма и получили грант в 1 миллион 225 тысяч тенге по "Бастау бизнес". На эти деньги семья купила две юрты, с этого и планируют начать будущей весной.

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"Проект мы задумали довольно амбициозный, круглогодичный. В туркомплекс войдут гостевой дом, бани, беседки. Помещения зимой будут отапливаться, также в перспективе прокат снегоходов – взрослых и детских, лыж и коньков, тюбингов. Ещё в программе – туры по окрестностям, рыбалка зимняя и летняя", – рассказал Владимир.

Ловягин претендовал на инновационный грант от 2 до 5 миллионов по Дорожной карте бизнеса. Но дважды получил отказ. После встречи с представителями Фонда Евразия Центральной Азии предприниматель воодушевился: под условия проекта "Байтақ жер", кажется, подходит и по возрасту – ему 33, и по тематике. И залоговое имущество есть.

"Готов поучаствовать, ведь займ под ноль процентов – это лучше, чем в банке кредитоваться. На эти деньги я бы построил помещение – где отдыхающие могут переобуваться, и чтобы инвентарь хранить. Ну и, собственно, покупку лыж, тюбингов и прочего. Поначалу будем ставить летом юрты, сами гостевые домики планирую построить позже, когда пойдёт оборот. Наш проект, уверен, нужный и пока редкий", – заключил Ловягин.

Места в Сандыктау подкупают сердца туристов редкой, нетронутой красотой. По всей местности, как драгоценные сокровища, разбросаны горы, сопки и леса, звонкий водопад.

Главный специалист по туризму районного акимата Оксана Грицик отмечает: местный турбизнес во время пандемии порядком просел, у многих предпринимателей нет денег даже для ремонта своих зданий. И новая программа здесь очень даже кстати.

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"Места у нас богатые, потенциал огромный. Есть, конечно, туристские тропы, пешие маршруты. Но не хватает мест для размещения туристов. В основном, развит дикий туризм. Понимаете, предприниматели у нас – это малый бизнес на селе, поставить свои проекты на серьёзные рельсы им трудно. Нужны заинтересованные инвесторы. Тем более, что для их привлечения у нас разработана карта свободных земель. Власти, конечно, тоже не сидят без дела. Сделали дорогу к одному озеру, выделили деньги и скоро начнут строить к другому. В прошлом году по программе поддержки села заасфальтировали практически все улицы района, освещение провели. То есть резон инвестировать есть", – уверенно заявила Оксана Грицик.

Кто не рискует, тот не предложит all inclusive

Слабый маркетинг и мало господдержки – в этом видит причины нереализованного потенциала Зеренды предприниматель Сергей Родин. Вместе с супругой Олесей они развивают внешний и внутренний туризм – у ребят собственные турагентство и фирма, которая организует туры выходного дня с экскурсиями по курорту и пешими маршрутами.

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По мнению Родина, нужны гранты – безвозмездные или возвратные, например, пятьдесят на пятьдесят.

"Сервис в Зеренде, если честно, никакой. Мало гостиниц, нет маркетинга, не развито ремесленное дело. Мастера-то есть, но либо их не знают, порой даже местные, либо они не знают куда сбывать свои изделия", – заявил бизнесмен.

Проект "Байтақ жер" Родиных заинтересовал. Они задумались о том самом all inclusive, который бы так хотели видеть на курортах организаторы программы.

"Может, стоит попытаться получить кредит по 5 милионов на обе наши компании. Потом объединить эти деньги и развернуть базу отдыха с летними и зимними эко-домиками из деревянных срубов. Полный пакет услуг, разнообразный досуг, гайд на выходные", – поделился предприниматель.

Руководитель отдела предпринимательства и туризма Зерендинского района Кулия Бексултанова уверена: инструментов господдержки турбизнеса сегодня предостаточно. Просто предприниматели пассивные.

"Есть ведь хорошие программы. Возьмите хоть субсидирование по "Дорожной карте бизнеса". Если объект построили, есть акт ввода, то 10 процентов затрат компенсирует государство. На строительство санитарно-гигиенических узлов – тоже субсидии предусмотрены. Или покупку автотранспорта – 25 процентов от стоимости. Инфраструктура развивается: освещение вдоль всей зоны отдыха провели, дорогу построили", – перечисляет Бексултанова.

И опять же – пренебрежение современными технологиями.

"Не то, что аккаунты – сайты свои не заполняют. Говорю, обновляйте цены, придумывайте акции, завлекайте клиентов. В Зеренде много свободных ниш. Элементарно нет ларька, где сувениры и магниты продают. Или, как на юге, футболки, бывает, расписывают портретами. Нет у нас такого. Но самое главное – в межсезонье и зимой почти все базы отдыха пустуют, на замок закрыты. Можно же объединяться. С теми же Родиными: у Вас гостевой дом – у них экскурсии. Этноаулов у нас нет. А новая трасса "Щучинск-Зеренда" – это же пространство для идей. Хоть юрты выставьте, в ауле Койсалган можно, допустим, держать лошадей, угощать туристов кумысом. И опять же придорожный сервис развивать", – сетует чиновница.

Акбар Курбан имеет свое небольшое дело в сфере пиломатериалов. У молодого человека много бизнес-идей, где ценник колеблется в диапазоне 3-5 миллионов тенге: прокат электросамокатов, чайный домик, батутный центр… по мнению предпринимателя, виной пассивности местного турбизнеса является финансовая неграмотность.

"Боятся быть обманутыми. Страх перед новым. Нежелание рисковать. Неготовность много трудиться. Ставка лишь на сиюминутную выгоду. Поэтому проекты в Зеренде сезонные, предприниматели в сфере туризма всю зиму сидят на заработанные летом деньги. Большего не хотят", – разводит руками А. Курбан.

"Машина времени" от ремесленника

Интересными бизнес-идеями поделился Бахытжан Сеитов. Мужчина занимается пассажирскими перевозками и подумывает организовывать маршруты по сакральным местам:

"Я родом из той самой местности, где жила Балкадиша, куда приезжал Акан сере. Знаю её родственников, потомков. Обратился со своими мыслями в отдел предпринимательства и туризма, а мне говорят: мол, у Вас должен быть дипломированный гид, врач…"

Сеитов – ремесленник, создаёт изделия из кожи и дерева. Начиная с сувениров и магнитиков – заканчивая лавочками, качелями и беседками. Последние изготавливает чаще всего по заказу местных домов и баз отдыха. Впрочем, изделия зерендинского умельца сегодня есть в Германии, Швеции, Канаде, Корее, России. К слову, самое, пожалуй, популярное у Сеитова, – шежіре. Генеалогическую родословную мастер "пишет" на коже.

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У ремесленника есть ещё одно оригинальное хобби в национальном колорите. Бахытжан-аға собрал юрту-музей. Сегодня это богатейшая экспозиция предметов быта и искусства казахов: одежда, музыкальные инструменты, ковры-текеметы, седла, бесік (колыбель), ұршық (веретено), самовар, вешалки из оленьих рогов и многое другое.

"Сначала собирал для себя, друзей. Люди стали приезжать, селфиться. Одно время даже ставил юрту на берегу озера, потом стало жалко экспонаты. Местные жители и гости курорта стали привозить своих детей. И бабушек-дедушек. Вот это приятно! Они узнавали в предметах старины свое прошлое, порой даже оставались ночевать в юрте", – улыбается собеседник.

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Сеитов мечтает создать этноаул. В проекте три юрты, беседки, смотровые и детские площадки, качели, фотозона, кумыс-саумал. Он ведёт переговоры с нацпарком по поводу аренды земли.

Проект "Байтақ жер" жителей курортов не оставил равнодушными. Были вопросы по залоговому имуществу и пожелания продлить сроки возврата займа, хотя бы до трёх лет. Ведь деньги должны "поработать" и дать возможность рассчитаться с дивидендов. Организаторы обещали предложения проанализировать. Хочется верить, что бизнес-идеи акмолинцев получат достойную огранку и сделают жизнь в регионе интересней и качественней.