С 25 августа процедура банкротства для граждан станет доступнее

19 июня был подписаны поправки по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, передаёт BaigeNews. Документом в частности, внесены изменения в ЗРК “О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан”.



Введение в действие поправок позволит:

при исчислении срока отсутствия погашения по долгу не учитывать платеж по обязательствам менее 1 МРП;

срок отсутствия погашения по договорам, уступленным коллекторскому агентству, рассчитывать с даты последнего платежа до уступки права (требования);

не требовать подтверждения принятия мер по урегулированию неисполненных обязательств в случае отсутствия платежей по ним более 12 месяцев.

применить процедуру внесудебного банкротства по обязательствам перед всеми организациями, которым принадлежат права требования по договорам банковского займа, договорам займа (кредита) и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц.

при подаче заявления о применении процедуры внесудебного банкротства, должник не указывает сведения о кредиторе и сумме долга, а также не обязан прилагать документы к заявлению. Для применения соответствующей процедуры необходимо согласие супруга.