  • 21 Августа, 14:41
  • BAIGENEWS

С 21 августа подорожал проезд в автобусах в Алматы

Сегодня, 14:31
АВТОР
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Almaty.tv Сегодня, 14:31
Сегодня, 14:31
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Фото: Almaty.tv

В Алматы подорожал проезд в общественном транспорте, передаёт BaigeNews.kz.

С 21 августа стоимость проезда при безналичной оплате составит 100 тенге, а при наличной оплате - 200 тенге. Ранее стоимость проезда составляла 80 тенге при безналичной оплате и 150 тенге - наличными. 

"Установить тарифы на регулярные социально значимые перевозки пассажиров города Алматы в зависимости от способа платежа в следующих размерах: при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи либо транспортной карты либо мобильного приложения за проезд — 100 тенге; при оплате наличными деньгами за проезд — 200 тенге", — говорится в тексте постановления маслихата Алматы.

Новый тариф действует не только в автобусах, но и в метро и троллейбусах. 

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