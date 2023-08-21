С 21 августа подорожал проезд в автобусах в Алматы

В Алматы подорожал проезд в общественном транспорте, передаёт BaigeNews.kz.

С 21 августа стоимость проезда при безналичной оплате составит 100 тенге, а при наличной оплате - 200 тенге. Ранее стоимость проезда составляла 80 тенге при безналичной оплате и 150 тенге - наличными.

"Установить тарифы на регулярные социально значимые перевозки пассажиров города Алматы в зависимости от способа платежа в следующих размерах: при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи либо транспортной карты либо мобильного приложения за проезд — 100 тенге; при оплате наличными деньгами за проезд — 200 тенге", — говорится в тексте постановления маслихата Алматы.

Новый тариф действует не только в автобусах, но и в метро и троллейбусах.