С 2023 года победителей "Евровидения" будут выбирать зрители. Голосование станет платным

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Правила проведения "Евровидения" изменятся в 2023 году. Новое положение опубликовано на официальном сайте Международного конкурса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия".

Так, в следующем году определять результаты полуфинала конкурса будут только зрители. Делать они это будут с помощью платного онлайн-голосования. Члены жюри будут выбирать только победителей в Гранд-финале.

"После беспрецедентного характера нарушений при голосовании, наблюдаемых на конкурсе в 2022 году, была создана рабочая группа членов Европейского вещательного союза (EBU) для поиска способов защиты целостности мероприятия. Затем его рекомендации были одобрены референтной группой, руководящим советом конкурса и исполнительным советом EBU", — отмечает пресс-служба конкурса.

Напомним, "Евровидение-2023" пройдёт в Ливерпуле с девятого по 13 мая. На "Евровидении-2022", проходившем в итальянском Турине, победу одержала украинская группа Kalush Orchestra с композицией "Стефания". Украина заявила о готовности провести мероприятие в стране. Однако в июне Европейский вещательный союз (EBU) решил из соображений безопасности провести следующий конкурс в Британии, занявшей второе место.