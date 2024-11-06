С 2020 года возвраты сирот в детские дома намного сократились - Минпросвещения
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане порядка 200 детей возвращаются в детские дома. Министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал о принимаемых мерах по сокращению этого количества, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
С вопросом по возвратам усыновленных в детские дома к министру Гани Бейсембаеву обратился мажилисмен Максим Рожин в ходе пленарного заседания Мажилиса.
"Сегодня в Казахстане, по официальным данным, свыше 20 тысяч детей остаются без попечения взрослых. Ежегодно порядка 200 детей возвращаются в госучреждения. И феномен вторичного сиротства в разы увеличивает травмированность ребенка. Такие дети замыкаются в себе, не взаимодействуют с людьми и начинают думать, что каждый человек может предать", - сказал депутат.
Министр просвещения РК Гани Бейсембаев признал этот факт.
"Данные ситуации по возврату имели место быть. До 10% усыновленных детей были возвращены. Были такие факты, нам это известно", - отметил министр.
Для борьбы с этим феноменом в 2020 году была организована школа приёмных родителей. Как утверждает глава Минпросвещения, после открытия школы возвраты детей уменьшились намного.
"Мы не можем, конечно, говорить о полном отсутствии возвратов после 2020 года. Имеющиеся факты касаются тех родителей, которые не прошли обучение. Вместе с тем, ввиду различных семейных ситуаций, количество возвращённых детей не превышает 1-2% ввиду наличия престарелых бабушек и дедушек", - сказал Бейсембаев.
Он добавил, что Минпросвещения взяло по свой контроль работы школы приемных родителей.
"Для улучшения качества и усиления требований к данной школе мы направляем её педагогов на обучение и экспертизу. После обучения они сдают экзамен. Усиливается вопрос установления квалификации", - отметил министр.
Самое читаемое
- Вахта в полном одиночестве в горах: как алматинец 27 лет работает мотористом ГЭС
- Важная тема LIVE: На полный ремонт теплосетей СКО потребуется 19 лет
- Важная тема LIVE: Шесть триллионов тенге на дороги сомнительного качества
- Близ Алматы произошло новое землетрясение
- Трамп или Харрис: Как изменятся отношения Казахстана и США после выборов