С 2020 года возвраты сирот в детские дома намного сократились - Минпросвещения

В Казахстане порядка 200 детей возвращаются в детские дома. Министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал о принимаемых мерах по сокращению этого количества, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

С вопросом по возвратам усыновленных в детские дома к министру Гани Бейсембаеву обратился мажилисмен Максим Рожин в ходе пленарного заседания Мажилиса.

"Сегодня в Казахстане, по официальным данным, свыше 20 тысяч детей остаются без попечения взрослых. Ежегодно порядка 200 детей возвращаются в госучреждения. И феномен вторичного сиротства в разы увеличивает травмированность ребенка. Такие дети замыкаются в себе, не взаимодействуют с людьми и начинают думать, что каждый человек может предать", - сказал депутат.

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев признал этот факт.

"Данные ситуации по возврату имели место быть. До 10% усыновленных детей были возвращены. Были такие факты, нам это известно", - отметил министр.

Для борьбы с этим феноменом в 2020 году была организована школа приёмных родителей. Как утверждает глава Минпросвещения, после открытия школы возвраты детей уменьшились намного.

"Мы не можем, конечно, говорить о полном отсутствии возвратов после 2020 года. Имеющиеся факты касаются тех родителей, которые не прошли обучение. Вместе с тем, ввиду различных семейных ситуаций, количество возвращённых детей не превышает 1-2% ввиду наличия престарелых бабушек и дедушек", - сказал Бейсембаев.

Он добавил, что Минпросвещения взяло по свой контроль работы школы приемных родителей.