С 20 марта в Казахстане временно приостановят работу госуслуг
АО "НИТ" предупредило о временных ограничениях на электронные сервисы.
Сегодня, 11:33
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Сегодня, 11:33Сегодня, 11:33
429Фото: baigenews.kz
АО "Национальные информационные технологии" сообщило о проведении плановых технических работ, которые направлены на обеспечение стабильной работы всех цифровых сервисов и проектов, поддерживаемых компанией, передает BaigeNews.kz.
Работы будут проводиться с 23:00 20 марта до 08:00 21 марта , чтобы минимизировать неудобства для пользователей.
В этот период будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:
- Портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис "Цифровые документы");
- Порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства;
- Сервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК);
- Другие проекты, сопровождаемые АО "НИТ";
- Сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.
АО "НИТ" рекомендует всем пользователям заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их потребуется предоставить в период проведения технических работ.
Компания приносит извинения за возможные неудобства и благодарит за понимание.
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