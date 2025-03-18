  • 18 Марта, 13:02
  • BAIGENEWS

С 20 марта в Казахстане временно приостановят работу госуслуг

АО "НИТ" предупредило о временных ограничениях на электронные сервисы.

Сегодня, 11:33
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:33
Сегодня, 11:33
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Фото: baigenews.kz

АО "Национальные информационные технологии" сообщило о проведении плановых технических работ, которые направлены на обеспечение стабильной работы всех цифровых сервисов и проектов, поддерживаемых компанией, передает BaigeNews.kz.

Работы будут проводиться с 23:00 20 марта до 08:00 21 марта , чтобы минимизировать неудобства для пользователей.

В этот период будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:

  • Портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис "Цифровые документы");
  • Порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства;
  • Сервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК);
  • Другие проекты, сопровождаемые АО "НИТ";
  • Сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.

АО "НИТ" рекомендует всем пользователям заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их потребуется предоставить в период проведения технических работ.

Компания приносит извинения за возможные неудобства и благодарит за понимание.

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