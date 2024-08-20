С 16-летней жертвой сексуального рабства в Кызылорде работают психиатры

В Кызылординской области не утихает скандал вокруг сексуального рабства в котором оказалась 16-летняя девочка. Школьница более полугода была вынуждена оказывать мужчинам услуги интимного характера. В качестве подозреваемых задержаны четверо несовершеннолетних. После общественного резонанса были уволены директор, классный руководитель и другие сотрудники школы, где училась девочка. По словам регионального уполномоченного по правам ребенка Жаксыгуль Тогановой, сейчас с пострадавшей работают психиатры и психологи, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Потерпевшая училась в одной из городских школ, в этом году окончила 11 класс. По словам матери девочки, все началось в феврале этого года. Ее дочь стала замкнутой, часто стала исчезать на несколько дней. Как выяснилось, вначале подозреваемые шантажировали ее интимными фото и видео, а позже зарегистрировали на сайте проституированных женщин. Таким образом они находили "клиентов" и зарабатывали деньги.

Мама девочки уверяет, что она неоднократно обращалась в администрацию школы и правоохранительные органы. Однако, они не принимали никаких мер, более того запугивали ее и угрожали лишить родительских прав.

"Мою дочь избивали, истязали, пугали. В марте я обращалась в школу неоднократно, хотела написать заявление в ювенальную полицию города Кызылорды. Но меня пугали, говорили, что дочь отправят в специальный интернат. Шестого августа дочка вернулась домой и обо всем мне рассказала. Конечно, это шок для нашей семьи. Вначале подозреваемые признали свою вину, приходили их родственники и предлагали деньги. Позже их отпустили под домашний арест, и они поменяли свои показания. Во время медицинской экспертизы задержанные смеялись мне в лицо, они уверены в своей безнаказанности", - говорит мама потерпевшей.

Это дело вызвало большой общественный резонанс. Пользователи социальных сетей, требуют наказать не только подозреваемых, но и их родителей. В школе, где училась девочка, не скрывают, что произошедшая ситуация шокировала всех. Корреспондент BaigeNews.kz сходила в учебное заведение и поговорила с педагогами образовательного учреждения.

"Девочка была очень тихой и скромной. Я у нее не преподавала, но слышала, что она из простой семьи и я верю, что родителей могли запугать. Надеюсь, специалисты смогут ей помочь", - поделилась мнением одна из педагогов.

После появления информации в социальных сетях, которая вызвала большой общественный резонанс, в акимате Кызылординской области провели совещание. Глава региона Нурлыбек Налибаев раскритиковал работу сотрудников сферы образования и потребовал в оперативном порядке принять жесткие меры в отношении уполномоченных лиц, которые своевременно не предотвратили факт вовлечения несовершеннолетней девочки в занятие проституцией. На совещании стало известно об увольнении директора школы, заместителя директора по воспитательной работе, классного руководителя, школьного психолога и социального педагога. Также получила строгий выговор руководитель отдела образования города Кызылорда, а руководителю управления образования объявлено неполное служебное соответствие.

"Сейчас это дело находится под моим личным контролем. Также я поручаю руководству департамента полиции региона принять кадровые решения в отношении ответственных специалистов вплоть до увольнения. Участковые инспекторы и инспекторы ювенальной полиции должны были оперативно среагировать и предотвратить преступление", - отметил Нурлыбек Машбекович.

В настоящее время с несовершеннолетней работают психиатры и психологи. В процесс реабилитации пострадавшей подключен и социальный работник.

"Сейчас девочка находится рядом с матерью, у нее есть старший брат, который живет и работает в Алматы. Потерпевшей была оказана медицинская помощь, врачи областной многопрофильной детской больницы провели полный осмотр. С несовершеннолетней работают психологи и психиатры. Ей оказывается вся необходимая помощь", - прокомментировала уполномоченный по правам ребенка Кызылординской области Жаксыгуль Тоганова.

На сегодняшний день департамент полиции Кызылординской области продолжает расследование. Назначены соответствующие экспертизы. После жалоб со стороны потерпевших, Кызылординский областной суд изменил меру пресечения для подозреваемых в виде содержания под стражей. Четверо подозреваемых водворены в ИВС.