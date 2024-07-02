  • 2 Июля, 15:35
  • BAIGENEWS

С 15 июля начнется прием заявок на получение грантов для реализации бизнес-идей

Сегодня, 14:55
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С 15 июля начнется прием заявок на получение грантов для реализации бизнес-идей Сегодня, 14:55
Сегодня, 14:55
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На портале Business.enbek.kz 15 июля стартует приём заявок на второй поток на получение грантов для реализации бизнес-идей, передаёт BaigeNews. Размер гранта – 400 МРП (1 476 800 тенге). Стартовый капитал предоставляется на безвозвратной основе для запуска и развития своего дела.

Для подачи заявки необходимо:

  • зарегистрироваться на портале;
  • пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
  • скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;
  • заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров, в центрах обслуживания населения.

Кто может претендовать на бизнес-грант:

  • зарегистрированные безработные;
  • индивидуальные предприниматели (срок регистрации до трёх лет).

При этом претендент должен относиться к одной из социальных категорий:

  • лица с инвалидностью;
  • лица с действующим статусом "кандас";
  • межрегиональные переселенцы;
  • члены малообеспеченных семей;
  • член многодетной семьи (супруг/супруга);
  • лицо, воспитывающее ребёнка с инвалидностью (супруг/супруга);
  • получатели пособия по потере кормильца.

Отметим, обязательно наличие сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более трёх лет.

К слову, приём заявок на второй поток будет проходить с 15 по 26 июля.

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