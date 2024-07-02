С 15 июля начнется прием заявок на получение грантов для реализации бизнес-идей
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На портале Business.enbek.kz 15 июля стартует приём заявок на второй поток на получение грантов для реализации бизнес-идей, передаёт BaigeNews. Размер гранта – 400 МРП (1 476 800 тенге). Стартовый капитал предоставляется на безвозвратной основе для запуска и развития своего дела.
Для подачи заявки необходимо:
- зарегистрироваться на портале;
- пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
- скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;
- заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.
При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров, в центрах обслуживания населения.
Кто может претендовать на бизнес-грант:
- зарегистрированные безработные;
- индивидуальные предприниматели (срок регистрации до трёх лет).
При этом претендент должен относиться к одной из социальных категорий:
- лица с инвалидностью;
- лица с действующим статусом "кандас";
- межрегиональные переселенцы;
- члены малообеспеченных семей;
- член многодетной семьи (супруг/супруга);
- лицо, воспитывающее ребёнка с инвалидностью (супруг/супруга);
- получатели пособия по потере кормильца.
Отметим, обязательно наличие сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более трёх лет.
К слову, приём заявок на второй поток будет проходить с 15 по 26 июля.
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