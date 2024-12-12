В Алматы начат снос незаконного жилого комплекса "Французский дом" в мкр. Карагайлы. По данным Управления градостроительного контроля, застройщик возводил объект без необходимых разрешений: АПЗ, согласования эскиза, уведомления о начале работ и экспертизы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата Алматы.

После принятых административных мер и обращения в суд исковые требования о сносе были удовлетворены. Решение первой инстанции подтвердил городской суд, а 30 января исполнительный лист направили в Департамент юстиции. Сегодня снос начался при участии судебных исполнителей.

По поручению акима Алматы Ерболата Досаева с начала прошлого года уже снесено 55 незаконных объектов, среди них такие ЖК, как "Мечта", KHAN и "Алма Гарден". Такая работа направлена на обеспечение безопасности, качества и законности строительства в городе.

Напомним, ранее пенсионер напал на школьницу в автобусе в Алматы.