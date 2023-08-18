  • 18 Августа, 10:05
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С 1 сентября увеличат размер госстипендий в Казахстане

Сегодня, 09:00
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karaganda-akimat.gov.kz Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00
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Фото: karaganda-akimat.gov.kz
С 1 сентября в Казахстане будет увеличен размер ежемесячных государственных стипендий, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно постановлению правительства увеличение стипендий ожидает:

  • студентов бакалавриата – на 20%,
  • обучающихся в рамках магистратуры-докторантуры – на 15%,
  • студентов ТиПО – на 50%.

Постановлением устанавливаются следующие размеры стипендий:

  • докторантам (в том числе по направлению подготовки "Здравоохранение") – 217 500 тенге;
  • врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 111 579 тенге;
  • магистрантам – 97 024 тенге;
  • интернам – 75 890 тенге;
  • студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, – 67 200 тенге;
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", – 41 898 тенге;
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 32 681 тенге;
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, – 31 422 тенге.
В рамках реализации послания главы государства со следующего месяца заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%. 

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