С 1 сентября увеличат размер госстипендий в Казахстане
Сегодня, 09:00
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Сегодня, 09:00Сегодня, 09:00
150Фото: karaganda-akimat.gov.kz
С 1 сентября в Казахстане будет увеличен размер ежемесячных государственных стипендий, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно постановлению правительства увеличение стипендий ожидает:
- студентов бакалавриата – на 20%,
- обучающихся в рамках магистратуры-докторантуры – на 15%,
- студентов ТиПО – на 50%.
Постановлением устанавливаются следующие размеры стипендий:
- докторантам (в том числе по направлению подготовки "Здравоохранение") – 217 500 тенге;
- врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 111 579 тенге;
- магистрантам – 97 024 тенге;
- интернам – 75 890 тенге;
- студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, – 67 200 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", – 41 898 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 32 681 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, – 31 422 тенге.
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