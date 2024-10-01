С 1 октября запрещено публиковать опросы о референдуме по АЭС - ЦКР
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В Центральной комиссии референдума сообщили, что с 1 октября в Казахстане запрещено публиковать, а также перепечатывать информацию о результатах опросов, касающихся референдума по АЭС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"ЦКР уделяет большое внимание информированию граждан о ходе подготовки к референдуму. В целях обеспечения права граждан на получение полной и достоверной информации ЦКР разработан комплекс информационно-разъяснительных материалов, в том числе видео-, аудиоролики, плакаты, методические и другие материалы. ЦКР также предусмотрела дополнительное информирование граждан посредством SMS-сообщений о возможности уточнения их наличия или отсутствия в списках голосующих на участках референдума", - сказал председатель Комиссии Нурлан Абдиров.
Он добавил, что опросы общественного мнения, связанные с республиканским референдумом, должны проводиться в период его проведения и подготовки в соответствии с требованиями, установленными законом о выборах. По состоянию на 30 сентября, шесть юридических лиц надлежащим образом уведомили ЦКР о проведении опросов общественного мнения.
"В соответствии с нормами конституционного закона о референдуме и выборах не допускается опубликование результатов опроса, прогнозов о референдуме в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования. Вчера, 30 сентября, был последний день опубликования результатов опросов. С сегодняшнего дня запрещено публиковать, а также перепечатывать информацию о результатах опросов. Прошу не забывать об этом", - сказал Нурлан Абдиров.
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