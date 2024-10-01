С 1 октября запрещено публиковать опросы о референдуме по АЭС - ЦКР

В Центральной комиссии референдума сообщили, что с 1 октября в Казахстане запрещено публиковать, а также перепечатывать информацию о результатах опросов, касающихся референдума по АЭС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"ЦКР уделяет большое внимание информированию граждан о ходе подготовки к референдуму. В целях обеспечения права граждан на получение полной и достоверной информации ЦКР разработан комплекс информационно-разъяснительных материалов, в том числе видео-, аудиоролики, плакаты, методические и другие материалы. ЦКР также предусмотрела дополнительное информирование граждан посредством SMS-сообщений о возможности уточнения их наличия или отсутствия в списках голосующих на участках референдума", - сказал председатель Комиссии Нурлан Абдиров.

Он добавил, что опросы общественного мнения, связанные с республиканским референдумом, должны проводиться в период его проведения и подготовки в соответствии с требованиями, установленными законом о выборах. По состоянию на 30 сентября, шесть юридических лиц надлежащим образом уведомили ЦКР о проведении опросов общественного мнения.