Посольство Казахстана в России обратилось к гражданам с важной информацией, передаёт BaigeNews.kz.

В диппредставительстве заявили об отмене приема документов по почте на утрату гражданства РК.

"С 1 марта 2025 года консульский отдел посольства Республики Казахстан в Российской Федерации прекращает временный прием документов по почте на утрату гражданства, который был введен в связи с пандемией коронавируса. Прием документов будет осуществляться при личном обращении. Сообщаем, что количество слотов для записи будет увеличено", - говорится в сообщении.

Записаться на прием в консульский отдел можно по ссылке. А с полным перечнем документов можно ознакомиться здесь.