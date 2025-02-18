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Посольство Казахстана в России обратилось к желающим отказаться от гражданства

Что изменится с марта 2025 года?

Сегодня, 14:07
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 14:07
Сегодня, 14:07
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Фото: Polisia.kz

Посольство Казахстана в России обратилось к гражданам с важной информацией, передаёт BaigeNews.kz.

В диппредставительстве заявили об отмене приема документов по почте на утрату гражданства РК.

"С 1 марта 2025 года консульский отдел посольства Республики Казахстан в Российской Федерации прекращает временный прием документов по почте на утрату гражданства, который был введен в связи с пандемией коронавируса. Прием документов будет осуществляться при личном обращении. Сообщаем, что количество слотов для записи будет увеличено", - говорится в сообщении.

Записаться на прием в консульский отдел можно по ссылке. А с полным перечнем документов можно ознакомиться здесь.

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