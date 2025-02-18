Посольство Казахстана в России обратилось к желающим отказаться от гражданства
Что изменится с марта 2025 года?
Сегодня, 14:07
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Сегодня, 14:07Сегодня, 14:07
84Фото: Polisia.kz
Посольство Казахстана в России обратилось к гражданам с важной информацией, передаёт BaigeNews.kz.
В диппредставительстве заявили об отмене приема документов по почте на утрату гражданства РК.
"С 1 марта 2025 года консульский отдел посольства Республики Казахстан в Российской Федерации прекращает временный прием документов по почте на утрату гражданства, который был введен в связи с пандемией коронавируса. Прием документов будет осуществляться при личном обращении. Сообщаем, что количество слотов для записи будет увеличено", - говорится в сообщении.
Записаться на прием в консульский отдел можно по ссылке. А с полным перечнем документов можно ознакомиться здесь.
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