Начиная с весны билеты на поезда в Казахстане станут дороже на семь процентов, передает BaigeNews.kz.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявил заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК. Журналисты поинтересовались у Нуржана Кельбуганова, в чем причина повышения тарифов.

"На пассажирские перевозки в рамках индексации к инфляции, в разовом порядке с первого марта будет повышение на семь процентов. Кроме этого больше в этом году повышений не будет", - подчеркнул спикер.

Постепенно в Казахстане обновляют подвижной парк. В прошлом году, по словам Нуржана Кельбуганова, для наших железных дорог закупили еще 143 вагона. В этом же планируют приобрести 226. Они будут ходить по самым востребованным маршрутам.

В целом же по Казахстану курсируют 2672 пассажирских вагона.