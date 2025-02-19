С 1 марта билеты на поезда в Казахстане подорожают на 7 процентов
О причинах такого решения журналистам рассказали на брифинге в СЦК.
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Начиная с весны билеты на поезда в Казахстане станут дороже на семь процентов, передает BaigeNews.kz.
Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявил заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК. Журналисты поинтересовались у Нуржана Кельбуганова, в чем причина повышения тарифов.
"На пассажирские перевозки в рамках индексации к инфляции, в разовом порядке с первого марта будет повышение на семь процентов. Кроме этого больше в этом году повышений не будет", - подчеркнул спикер.
Постепенно в Казахстане обновляют подвижной парк. В прошлом году, по словам Нуржана Кельбуганова, для наших железных дорог закупили еще 143 вагона. В этом же планируют приобрести 226. Они будут ходить по самым востребованным маршрутам.
В целом же по Казахстану курсируют 2672 пассажирских вагона.
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