Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай представил подробности очередного этапа отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, передаёт BaigeNews.kz. Это национальный проект, направленный на привлечение талантливой, амбициозной и профессиональной молодежи к управлению государственными процессами. С 2019 года в резерв были зачислены 400 человек, из которых 318 уже назначены на ответственные должности в центральных и местных органах власти, национальных компаниях и иных структурах.

Отбор будет проходить по новым правилам. Кандидаты будут соревноваться в шести отраслевых направлениях, включая агропромышленный комплекс, цифровизацию, экономику, инфраструктуру, социальную сферу и внешнюю политику. Впервые для каждого направления установлены квоты, чтобы обеспечить равномерное распределение кадров.

Претендентам на включение в резерв необходимо соответствовать ряду требований, включая возраст не старше 35 лет, гражданство Республики Казахстан, высшее образование, определенный опыт работы и знание государственного языка не ниже уровня В1.

Прием документов будет проводиться в режиме онлайн на специальном сайте – pkrezerv.gov.kz с 1 по 30 июня текущего года. Для обеспечения объективности отбора данные кандидатов обезличиваются путем присвоения ему индивидуального номера, что позволит скрыть от оценщиков личность потенциального претендента.

Отбор будет включать шесть этапов, начиная с онлайн-регистрации и заканчивая собеседованием с Национальной комиссией. Особое внимание будет уделено объективности и прозрачности: анкеты кандидатов обезличиваются, тестирования проходят с использованием прокторинга, а результаты каждого этапа будут доступны в личных кабинетах.

Дархан Жазыкбай отметил, что проект не просто создает кадровый резерв, но и формирует новое поколение профессиональных госслужащих, готовых честно и эффективно работать на благо страны. Он призвал активную и образованную молодежь участвовать в отборе, подчеркнув, что именно она станет движущей силой устойчивого развития Казахстана.