С 1 июля увеличат зарплату водителям скорой помощи

Минздрав подготовил дополнения в постановление в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, передаёт BaigeNews.kz.

"С 1 июля 2023 года водителям станций скорой медицинской помощи; отделения скорой медицинской помощи (мобильных бригад) при организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сделать доплату в 200 процентов к базовому должностному окладу (35 394 тенге) за особые условия работы", - говорится в документе.

В ведомстве сообщили, что водители скорой помощи достаточно часто оказываются в сложных условиях и оказывают первую помощь пострадавшим наравне с медиками, участвуют в спасении жизней казахстанцев.

Дополнительная оплата распространяется на водителей скорой медицинской помощи госучреждений и казённых предприятий системы специальных госорганов, ОВД, органов гражданской защиты, системы министерства обороны нашей страны.

В Минздраве посчитали, что дополнительная потребность в средствах на 2023-2025 годы составит 13 369 миллионов тенге на 11 096 водителей:

2023 год (с 1 июля) - всего 2 602,6 миллиона тенге: Минздрав – 2 588,8 миллиона тенге (10 928,25 водителя), КНБ – 0,8 миллиона тенге (3 водителя), МЧС – 13 миллионов тенге (165 водителя);

2024 год – всего 5 327,7 миллиона тенге: Минздрав – 5 247,1 миллиона тенге, КНБ – 1,4 миллиона тенге, МЧС – 79,2 миллиона тенге;

2025 год – всего 5 438,7 миллиона тенге: Минздрав – 5 356,3 миллиона тенге, КНБ – 1,5 миллиона тенге, МЧС – 80,9 миллиона тенге.

В ведомстве заключили, что принятие документа приведет к повышению заработной платы водителей скорой медицинской помощи системы здравоохранения и снимет социальную напряженность.

К слову, документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 марта.