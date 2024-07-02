С 1 июля цены на сжиженный газ выросли в Казахстане
Сегодня, 08:57
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:57Сегодня, 08:57
88Фото: Дзен
Министр энергетики приказами от 26 июня 2024 года внес изменения в предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа для автогазозаправочных станций на территории нашей страны, а также утвердил предельную цену оптовой реализации сжиженного газа на внутреннем рынке, передаёт BaigeNews.
Предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года составляет 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге).
В связи с увеличением предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года стоимость автомобильного газа установлена в размере:
- Астана, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская, Абайская, Жетысуская, Улытауская область, ВКО – 84 тенге за литр (было 76 тенге);
- Алматы, Алматинская область, СКО – 89 тенге (было 81 тенге);
- Шымкент, ЗКО, Кызылординская область – 70 тенге (было 64 тенге);
- Актюбинская, Атырауская, Мангистауская область – 59 тенге (было 54 тенге);
- Жамбылская область – 78 тенге (было 71 тенге);
- Павлодарская область – 81 тенге (было 74 тенге);
- Туркестанская область – 70 тенге (было 64 тенге);
Приказы №232 и №233 вводятся в действие с 1 июля 2024 года.
Самое читаемое
- На 100% повысится оклад у 3300 казахстанцев
- Режим ЧС из-за мусорного коллапса могут ввести в Костанае
- Пожар на Гидре: бизнесмен Данияр Абулгазин прокомментировал обвинения в поджоге
- Какие улицы перекроют в Астане в дни саммита ШОС
- Тела погибших в Кыргызстане казахстанских детей доставили спецбортом на родину