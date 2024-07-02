С 1 июля цены на сжиженный газ выросли в Казахстане

Министр энергетики приказами от 26 июня 2024 года внес изменения в предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа для автогазозаправочных станций на территории нашей страны, а также утвердил предельную цену оптовой реализации сжиженного газа на внутреннем рынке, передаёт BaigeNews.

Предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года составляет 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге).



В связи с увеличением предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года стоимость автомобильного газа установлена в размере:

Астана, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская, Абайская, Жетысуская, Улытауская область, ВКО – 84 тенге за литр (было 76 тенге);

Алматы, Алматинская область, СКО – 89 тенге (было 81 тенге);

Шымкент, ЗКО, Кызылординская область – 70 тенге (было 64 тенге);

Актюбинская, Атырауская, Мангистауская область – 59 тенге (было 54 тенге);

Жамбылская область – 78 тенге (было 71 тенге);

Павлодарская область – 81 тенге (было 74 тенге);

Туркестанская область – 70 тенге (было 64 тенге);

Приказы №232 и №233 вводятся в действие с 1 июля 2024 года.