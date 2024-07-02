  • 2 Июля, 09:27
  • BAIGENEWS

С 1 июля цены на сжиженный газ выросли в Казахстане

Сегодня, 08:57
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Дзен Сегодня, 08:57
Сегодня, 08:57
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Фото: Дзен

Министр энергетики приказами от 26 июня 2024 года внес изменения в предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа для автогазозаправочных станций на территории нашей страны, а также утвердил предельную цену оптовой реализации сжиженного газа на внутреннем рынке, передаёт BaigeNews.

Предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года составляет 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге).

В связи с увеличением предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года стоимость автомобильного газа установлена в размере:

  • Астана, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская, Абайская, Жетысуская, Улытауская область, ВКО – 84 тенге за литр (было 76 тенге);
  • Алматы, Алматинская область, СКО – 89 тенге (было 81 тенге);
  • Шымкент, ЗКО, Кызылординская область – 70 тенге (было 64 тенге);
  • Актюбинская, Атырауская, Мангистауская область – 59 тенге (было 54 тенге);
  • Жамбылская область – 78 тенге (было 71 тенге);
  • Павлодарская область – 81 тенге (было 74 тенге);
  • Туркестанская область – 70 тенге (было 64 тенге);

Приказы №232 и №233 вводятся в действие с 1 июля 2024 года.

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