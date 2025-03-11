С 1 апреля аэропорт Павлодара приостанавливает работу
Сегодня, 15:21
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Сегодня, 15:21Сегодня, 15:21
147Фото: irbistv.kz
С 1 апреля 2025 года аэропорт Павлодара приостанавливает свою работу на срок до 1 ноября, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области
В связи с масштабной реконструкцией взлетно-посадочной полосы, которая будет расширена, все авиарейсы на данный период отменяются.
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