С 1 апреля 2025 года аэропорт Павлодара приостанавливает свою работу на срок до 1 ноября, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области

В связи с масштабной реконструкцией взлетно-посадочной полосы, которая будет расширена, все авиарейсы на данный период отменяются.