РЖД запретят высаживать животных из поездов

Российские железные дороги (РЖД) внесут изменения в правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Телеграмма РЖД.

В компании было проведено служебное расследование по факту гибели кота Твикса, которого 11 января высадила из поезда на улицу проводница в Кирове. Это позволило более детально разобраться в ситуации. Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию.

"Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО "ФПК" (Федеральной пассажирской компании). Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда", - говорится в сообщении.

В РЖД уточнили, что в подобных ситуациях животное будут передавать работникам на остановочных пунктах, а после этого вызывать представителей зоозащитных организаций.

В компании отметили, что искренне сожалеют о гибели кота и принесли извинения его владельцам.