Опасный инцидент произошёл на борту самолёта, летевшего по маршруту Астана — Актау. В багажном отсеке произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня, 23 февраля 2025 года, во время выполнения рейса FS 7375 по маршруту Астана — Актау в верхнем багажном отсеке самолета произошло возгорание рюкзака пассажира. Пожар был оперативно потушен бортпроводниками авиакомпании. На борту находилось 182 пассажира. Самолет вернулся в пункт вылета, посадка была выполнена в штатном режиме. Дополнительная информация о ситуации будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств", — сообщили в пресс-службе авиакомпании FlyArystan.

Уточняется, что рейс перенесён на 17:10 по времени Астаны. Все пассажиры имеют право на бесплатное перебронирование или возврат средств.

Ранее авиакомпания напоминала пассажирам, что портативное зарядное устройство (power bank) можно перевозить только в ручной клади и при условии, что мощность аккумулятора не превышает 160 Вт/ч.