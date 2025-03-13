Рысь сняли на видео в Павлодарской области
Хищник отдыхал среди сугробов.
Сегодня, 21:41
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Сегодня, 21:41Сегодня, 21:41
140Фото: instagram.com/ertisormany_2003
В километре от Степного лесничества в Павлодарской области заметили рысь, передаёт BaigeNews.kz.
Животное удалось снять на видео. Хищник отдыхал среди сугробов.
"Красота и опасность в одном кадре. Напоминание о том, что лес – это не только дом для деревьев", - подписали кадры инспекторы.