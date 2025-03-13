В километре от Степного лесничества в Павлодарской области заметили рысь, передаёт BaigeNews.kz.

Животное удалось снять на видео. Хищник отдыхал среди сугробов.

"Красота и опасность в одном кадре. Напоминание о том, что лес – это не только дом для деревьев", - подписали кадры инспекторы.