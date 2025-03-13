  • 13 Марта, 22:30
  • BAIGENEWS

Рысь сняли на видео в Павлодарской области

Хищник отдыхал среди сугробов.

Сегодня, 21:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/ertisormany_2003 Сегодня, 21:41
Сегодня, 21:41
140
Фото: instagram.com/ertisormany_2003

В километре от Степного лесничества в Павлодарской области заметили рысь, передаёт BaigeNews.kz.

Животное удалось снять на видео. Хищник отдыхал среди сугробов.

"Красота и опасность в одном кадре. Напоминание о том, что лес – это не только дом для деревьев", - подписали кадры инспекторы.

 

Самое читаемое

Наверх