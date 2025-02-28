В Баянаульском национальном парке засняли на видео редкие кадры охоты рыси. Хищница не обратила внимания на присутствие людей и продолжила выслеживать добычу, передаёт BaigeNews.kz.

С редкими кадрами поделился директор нацпарка Аждар Жусупов. На видео видно, как рысь сидит на обочине дороги в ожидании жертвы. Затем, улучив момент, она резко скрывается в темноте.

"Рысь в Баянауле всегда на охоте, не дремлет", — подписал Жусупов видеоролик.

Специалисты отмечают, что рысь — скрытное животное, и увидеть её в дикой природе большая удача. Эти хищники ведут ночной образ жизни и редко попадаются на глаза людям. Однако благодаря камерам наблюдения и случайным встречам удаётся запечатлеть их повадки.

В Баянаульском национальном парке созданы условия для сохранения популяции рыси, а её присутствие говорит о благоприятной экологической обстановке в регионе.