На днях стала известна предварительная причина смерти жительницы села Урджар Абайской области, которая скончалась на родильном кресле вместе с новорождённым. Предположительно причина моглы быть в колотой ране, которую нанесли пациентке родильного отделения во время медицинских манипуляций. Об этом корреспонденту BaigeNews.kz рассказал супруг погибшей.

Местная жительница Гульнар Беищанова 1990 года рождения поступила в родильное отделение Многопрофильной центральной больницы Урджарского района 27 января текущего года. Она находилась на 40-й неделе беременности, ждала четвёртого ребёнка - мальчика. Пришла вместе со старшей 17-летней дочерью.

Трагический исход родовспоможения произошёл 28 января. В тот день, около 20 часов, 35-летняя сельчанка скончалась на родильном кресле вместе со своим младенцем.

Этот случай поверг близких и знакомых семьи в шок, ведь женщина была здоровой. Глава семьи несколько раз пытался выяснить, что происходит с женой, которая утром 28 января перестала выходить на связь, но его не впускали в больницу, ничего при этом не объясняя.

Согласно данным экспертизы, на теле погибшей женщины обнаружены множественные закрытые переломы груди и рёбер. А причиной летального исхода могло стать колотое ранение в области артерии, которое мог оставить, например, шприц, в результате чего у женщины открылось внутреннее кровотечение. Это привело к отёкам некоторых органов и тканей, а впоследствии - к смерти. Результатами первой экспертизы поделился супруг погибшей Улан Балапанов.

Муж умершей пациентки вспоминает, что после кончины женщины, находясь в морге, он разглядел на теле множественные увечья.

"Я не мог смотреть на её тело. Оно было всё в ранах, каких то подтёках, искалеченное. Осталось тяжёлое впечатление, лишь после получения результатов экспертизы я посмотрел на фотографии - рёбра и грудь были сломаны. Эксперты говорят, что был нанесён тяжкий вред здоровью", - рассказал Улан Балапанов.

Эксперты также предположили, что эти переломы могли быть результатом реанимационных манипуляций с целью вернуть женщину к жизни.

4 марта полицейские Абайской области официально заявили о старте досудебного расследования смерти Гульнар Беищановой, у которой осталось трое детей.

"В настоящее время сотрудники отдела полиции Урджарского района начали досудебное разбирательство по возможным фактам ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинскими работниками. Осуществляются необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее и обширное изучение ситуации. Также назначены ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение", - пояснили в пресс-службе Департамента полиции области Абай.

Дело расследуется по статье 317 Уголовного кодекса РК – "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

Надо сказать, что Улан Балапанов на протяжении месяца проводит собственное расследование. Так, в феврале он поговорил с другими пациентками родильного отделения, которые видели его супругу в больнице, с целью выяснить, как себя вела и чувствовала его супруга перед родами.

"Мне поведали, что 27 января врачи поставили ей укол, сказав ждать 24 часа. А 28 января утром ей стало плохо, тошнило, у неё пошла кровь из носа. Что было дальше, я не знаю, до обеда она перестала выходить со мной на связь. Надеюсь, что полиция проведёт беспристрастное расследование", - рассказал корреспонденту Улан Балапанов.

У мужчины осталось трое детей - двое старших в возрасте 15 и 17 лет, обучаются в Семее. Младшая дочь учится в 4 классе и живёт в Урджаре с отцом и дедушкой. Улан Балапанов трудится охранником. Его погибшая супруга работала нянечкой в детском саду.

В прошлом году дружная семья достроила собственный дом. Для этого Гульнара Беищанова оформила несколько кредитов в разных банках. Теперь мужчине придётся выплачивать долг самому.

"Я обратился в банки, где мне сказали, что никто списывать кредиты не собираются, нет никаких поблажек. Дают лишь отсрочку на полгода. Как выплачивать даже не знаю, придётся искать дополнительную работу", - сетует вдовец.

В Областном управлении здравоохранения в связи с уголовным следствием обстоятельств дела ситуацию не комментируют. Напомним, сразу после трагического случая, в конце января, в районную больницу Урджара была направлена мониторинговая группа из числа независимых экспертов. Служебное расследование показало, что все родовспомогательные процедуры проходили по протоколу, однако возникли осложнения, которые повлекли за собой необратимые последствия.

Тогда же по указанию оперативного штаба, в соответствии с трудовым кодексом, главному врачу больницы был вынесен строгий выговор. Также были выданы рекомендации о необходимости увольнения заместителя главного врача и приостановления работы врачей, связанных с этим инцидентом, до проведения расследования обстоятельств дела

Сейчас житель Урджара ждёт вторую, фармацевтическую экспертизу, которая ещё больше прояснит картину и покажет, что на самом деле произошло с его супругой. Если она докажет вину врачей, их отстранят от исполнения служебных обязанностей. А пока, по словам Улана Балапанова, всё это время врачи остаются на рабочем месте.