К ноябрю 2024-го портфель ипотечных займов в Казахстане составил уже 6,2 трлн тенге, плюс 14,6% за год, и это 19,4% от всех кредитов экономике республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на energyprom.kz.

За пять лет объём займов на строительство и приобретение жилья гражданами вырос в 3,4 раза, за десятилетие - в 7,6 раза, а за двадцать лет - более чем в 57 раз.

Наибольшую роль на рынке ипотеки играет профильный финансовый институт - Отбасы банк. Его кредитный портфель составил уже 3,4 трлн тг, плюс 6,6% за год. Доля Отбасы банка в ипотечном портфеле банковского сектора составила 54,5%, а в целом она держится на уровне более 50% с 2019 года, то есть с периода развития и укрепления ипотечного кредитования в РК.

Текущий год запомнился тем, что в секторе были запущены сразу две масштабные жилищные программы - "Отау" и "Наурыз". Именно на эти две программы пришлось 9842 займа на общую сумму 247,6 млрд тг, выданных Отбасы банком за второе полугодие 2024-го. Освоение программ началось в июне и продолжится в начале следующего года.

Всего же профильный институт развития за одиннадцать месяцев 2024-го выдал 63422 займа, а их общая сумма составила 1,1 трлн тенге. Из них 7861 заём был выдан казахстанцам, стоявшим в очереди на жильё (по программам "Бақытты Отбасы" и "Шаңырақ"), а ещё 25034 займа — по собственным программам банка. Напомним: помимо новых "Отау" и "Наурыз", в Отбасы банке действуют такие программы со специальными условиями, как "Асыл мекен", "Зелёная ипотека", жилищная программа для учёных, продукт "Корпоративный", специальные региональные программы.

Что касается программ "Отау" и "Наурыз", в 2025 году по ним ожидаются нововведения. Во-первых, их условия будут унифицированы. Во-вторых, увеличится минимальная необходимая сумма для подачи заявки на участие в программе — с 1 млн до 2 млн тенге. В-третьих, теперь, выбрав квартиру в чистовой отделке, участник должен будет внести первоначальный взнос в размере лишь 10% от суммы займа (ранее требовалось 20% независимо от типа отделки).

Спрос на жильё в текущем году заметно вырос, и это показательно. Так, количество сделок купли-продажи жилой недвижимости за 11 месяцев текущего года составило 382,9 тыс. (плюс 15,1% к аналогичному периоду годом ранее), в том числе 297,7 тыс. сделок купли-продажи квартир (плюс 19,8% за год), и 85,2 тыс. сделок купли-продажи домов (плюс 1,1%). Только за ноябрь было совершено 39,4 тыс. сделок купли-продажи жилья — на 24,3% больше, чем годом ранее.

По количеству сделок за январь–ноябрь 2024-го лидируют обе столицы (74,9 тыс. в Алматы и 67 тыс. в Астане), а также Карагандинская (30,1 тыс.), Алматинская (20,7 тыс.) и Мангистауская (19 тыс.) области. Наибольший рост количества сделок купли-продажи жилья наблюдался в Западно-Казахстанской области: на 42% за год. А вот небольшой спад был зафиксирован всего в двух регионах — Восточно-Казахстанской (минус 3%) и Жамбылской (минус 0,2%) областях.