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Рынок валют в Казахстане: доллар укрепился, евро и рубль снизились

Финансовая сводка 23 апреля.

Сегодня, 16:08
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 16:08
Сегодня, 16:08
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Фото: Pixabay

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам 23 апреля. Средневзвешенный курс доллара США составил 518,34 тенге, показав небольшой рост на 0,15 тенге по сравнению с предыдущим торговым днём, передает BaigeNews.kz.

Другие валюты на KASE:

  • Российский рубль — 6,30 тенге (снижение на 0,08 тенге)

  • Китайский юань — 71,03 тенге (рост на 0,007 тенге)

  • Евро — 596,34 тенге (снижение на 0,87 тенге)

Днем ранее средневзвешенный курс доллара США составил 518,07 тенге, а евро подорожал до 601,59 тенге.

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