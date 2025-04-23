Рынок валют в Казахстане: доллар укрепился, евро и рубль снизились
Финансовая сводка 23 апреля.
Сегодня, 16:08
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Сегодня, 16:08Сегодня, 16:08
160Фото: Pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам 23 апреля. Средневзвешенный курс доллара США составил 518,34 тенге, показав небольшой рост на 0,15 тенге по сравнению с предыдущим торговым днём, передает BaigeNews.kz.
Другие валюты на KASE:
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Российский рубль — 6,30 тенге (снижение на 0,08 тенге)
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Китайский юань — 71,03 тенге (рост на 0,007 тенге)
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Евро — 596,34 тенге (снижение на 0,87 тенге)
Днем ранее средневзвешенный курс доллара США составил 518,07 тенге, а евро подорожал до 601,59 тенге.