На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам 23 апреля. Средневзвешенный курс доллара США составил 518,34 тенге, показав небольшой рост на 0,15 тенге по сравнению с предыдущим торговым днём, передает BaigeNews.kz.

Другие валюты на KASE:

Российский рубль — 6,30 тенге (снижение на 0,08 тенге)

Китайский юань — 71,03 тенге (рост на 0,007 тенге)

Евро — 596,34 тенге (снижение на 0,87 тенге)

Днем ранее средневзвешенный курс доллара США составил 518,07 тенге, а евро подорожал до 601,59 тенге.