В Казахстане фиксируется тревожный рост нарушений трудового законодательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom. Только в первом квартале 2025 года в стране было возбуждено 11,3 тысячи административных дел, что на 22,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной остаются нарушения в сфере пенсионного обеспечения, выплат пособий и обязательного социального страхования - на них приходится почти 93% всех правонарушений.

По данным прокуратуры, зафиксировано более 5,5 тысяч случаев, когда работодатели не исполняли обязанности по пенсионным взносам и выплатам пособий. Ещё 3,3 тысячи дел касаются нарушений закона об обязательном соцстраховании, а более 1,6 тысячи - в области обязательного медицинского страхования. Но и другие нарушения встречаются повсеместно: задержки заработной платы, неоформленные трудовые отношения, нарушение правил охраны труда и переработки без компенсации - всё это остаётся системной проблемой на рынке труда.

В результате почти 11 тысяч человек были привлечены к административной ответственности. Им назначались штрафы и выносились предупреждения. Общая сумма административных штрафов за январь–март составила 213,9 миллиона тенге - почти столько же, сколько в прошлом году. Однако взыскать удалось лишь 88,7 миллиона - на треть меньше, чем год назад.

На фоне этого остаётся стабильной занятость населения. По итогам четвёртого квартала 2024 года в Казахстане насчитывалось 9,2 миллиона занятых - на 1,7% больше, чем годом ранее. Лидерами по числу занятых стали Алматы, Туркестанская и Алматинская области. Почти все работали на полной занятости, а переработки более 41 часа в неделю зафиксированы у 1,3 миллиона казахстанцев, что на 8,2% меньше, чем в 2023 году.

Число временно незанятых, наоборот, сократилось - на 16% за год. Эксперты связывают это с активным восстановлением рынка труда, однако подчёркивают: снижение безработицы не означает, что трудовые права соблюдаются. Масштаб нарушений говорит о необходимости ужесточения контроля за работодателями и пересмотра механизмов ответственности.

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