В 2024 году рынок долевого строительства в Казахстане достиг исторического рекорда: было заключено более 29 тысяч договоров долевого участия, что на 24% больше по сравнению с предыдущим годом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz. Этот рост стал возможен не только благодаря повышенному спросу на жилье, но и изменению поведения покупателей, которые стали более внимательными и требовательными к условиям сделок.

Отметим, современные покупатели новостроек стали более требовательными. Они уже не ориентируются только на цену, но и на юридическую чистоту сделки, наличие инвестиций в инфраструктуру и будущее ценовое развитие жилья.

"Сегодня тренд на юридически грамотного покупателя. Люди проверяют документы застройщика, наличие гарантий и разрешений, а также оценивают возможную инвестиционную привлекательность квартиры", - объяснила Виктория Тен.

Согласно данным Krisha.kz, наибольшим спросом пользуются квартиры с чистовой отделкой (63 % запросов). Чаще всего покупатели выбирают двухкомнатные квартиры (56 % запросов) с высокими потолками (от 3 м). В поиске новостроек большинство ориентируется на ценовой диапазон от 20 до 30 млн тенге.

В то же время в некоторых областях Казахстана наблюдается дефицит новостроек, что делает вопрос доступности жилья в регионах ещё более актуальным.

Таким образом, рост числа договоров долевого участия подтверждает, что новостройки остаются востребованным активом. Однако покупка квартиры - это серьёзное финансовое решение, и эксперты настоятельно рекомендуют тщательно проверять застройщика, изучать все юридические аспекты сделки, особенно если речь идет о кредитовании.

Безопасная покупка жилья возможна только в случае наличия всех разрешительных документов, что особенно важно при сделках с ипотечными кредитами.