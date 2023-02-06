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пресс-служба ДЧС Алматы Сегодня, 21:43
366
Сегодня, 21:43
366
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Рынок горит в Алматы

Пожар тушат на рынке "Салем" в Алматы. Подробности сообщили в ДЧС города, передаёт BaigeNews.kz.

"6 февраля в 21:09 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу по адресу: Жетысуский район, улица Бокейханова, 508а. По прибытии первых расчётов обнаружено, что происходит горение двухъярусных контейнеров на территории рынка "Салем". Введены пожарные стволы на тушение и защиту соседних контейнеров. Создано два участка тушения пожара" - сообщили в ДЧС.

Предварительная площадь пожара составила 120 квадратных метров. 

Жертв и пострадавших нет.

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#Алматы #происшествия #Пожар #рынок
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:43
366
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