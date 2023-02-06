Рынок горит в Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Пожар тушат на рынке "Салем" в Алматы. Подробности сообщили в ДЧС города, передаёт BaigeNews.kz.

"6 февраля в 21:09 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу по адресу: Жетысуский район, улица Бокейханова, 508а. По прибытии первых расчётов обнаружено, что происходит горение двухъярусных контейнеров на территории рынка "Салем". Введены пожарные стволы на тушение и защиту соседних контейнеров. Создано два участка тушения пожара" - сообщили в ДЧС.

Предварительная площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.