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Сегодня, 21:43
366
366Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Рынок горит в Алматы
Пожар тушат на рынке "Салем" в Алматы. Подробности сообщили в ДЧС города, передаёт BaigeNews.kz.
"6 февраля в 21:09 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу по адресу: Жетысуский район, улица Бокейханова, 508а. По прибытии первых расчётов обнаружено, что происходит горение двухъярусных контейнеров на территории рынка "Салем". Введены пожарные стволы на тушение и защиту соседних контейнеров. Создано два участка тушения пожара" - сообщили в ДЧС.
Предварительная площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет.
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