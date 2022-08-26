Рынок горел в Туркестанской области

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Минувшей ночью в городе Жетысай Туркестанской области сгорела часть торгового рынка "Кулпаршын", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

"Произошло возгорание в отдельно стоящем одноэтажном здании площадью 500 квадратных метров и территории,

расположенной под навесом, площадью 400 квадратных метров (общая площадь рынка - 2500 квадратных метров). Пожар локализован в 05:20 утра и ликвидирован в 07:35. Жертв нет. Причина пожара устанавливается", - указывается в пресс-релизе.

Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра. В ликвидации пожара было задействовано 47 пожарных и 16 единиц техники.

По поручению акима Туркестанской области Умирзака Шукеева создана комиссия по выяснению причин пожара и помощи пострадавшим во главе заместителем акима области Сакеном Калкамановым.

"Прежде всего перед комиссией стоит задача по подсчёту количества пострадавших и оценке материального ущерба. В настоящее время с торговцами рынка встретились находящиеся на месте руководство и учредители рынка, районные власти", - отметили в акимате.