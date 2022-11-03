Рынки "Барыс" и "Шапагат", а также торговые площади аэропорта Алматы вернут государству

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В Казахстане продолжается борьба с олигополией.

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов ведёт работу по признанию недействительными договоров купли-продажи и возврату государству объектов, переданных в собственность олигополии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официального представителя Комиссии Зеина Алипбек.



"Внесены 13 исков прокуроров о возврате незаконно отчужденных объектов, предоставленных земельных участков. Выявлен факт неправомерной реализации зоны магазинов, баров и ресторанов торговли в Международном аэропорту г.Алматы. Установлено, что они в 2003 году незаконно переданы акимом г. Алматы Храпуновым в частную компанию в счёт погашения несуществующей задолженности на сумму 333,7 миллиона тенге. Прокуратурой подано исковое заявление в суд о признании незаконными правоустанавливающих документов в отношении 1601,1 кв.м. помещений терминала аэропорта, - сообщил Зеин Алипбек.



Судами удовлетворены исковые требования прокуратуры о признании недействительными сделок по реализации доли оптового рынка "Барыс-4" в г. Алматы и приватизации столичного коммунального рынка "Шапагат". После вступления в законную силу судебных актов эти объекты будут возвращены в государственную собственность.



По некоторым другим приватизированным объектам продолжается проверка законности принятых решений.



На рассмотрении судов находятся еще 10 исков прокуратуры о возврате государству имущества на сумму более 10 млрд тенге, сообщил Зеин Алипбек.