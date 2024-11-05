Рыбу на полмиллиона тенге наловили браконьеры в Алматинской области

В Алматинской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия “Браконьер” сотрудники Шелекского отдела полиции УП Енбекшиказахского района остановили на трассе Шелек - Актога автомобиль марки Mitsubishi Space Wagon, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В салоне авто было обнаружено 168,5 кг незаконно перевозимой рыбы в мешках. Данный факт зарегистрирован в районной полиции, начато досудебное расследование.

"По предварительным подсчетам ущерб государству составил 551695 тенге. Изъятая рыба была направлена в специальный пункт приема, где ее реализуют, а вырученные средства перечислят в пользу государственного бюджета.

Проведение таких профилактических мероприятий направлено на выявление и пресечение случаев браконьерства, а также на обеспечение сохранности природных ресурсов", - рассказали в полиции.