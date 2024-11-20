Рыбоводы Казахстана получат поддержку: Мажилис одобрил законопроект

Депутаты Мажилиса Парламента РК в первом чтении одобрили проект закона "Об аквакультуре", передает BaigeNews.kz.

Как отметили депутаты, он позволит повысить потребление рыбы населением и нарастить импортозамещение. Планируется, что это будет достигнуто за счёт освоения морского рыболовства и развития товарного рыбоводства. Помимо этого, с помощью законопроекта планируется нарастить экспортный потенциал.

По словам депутата Сергея Пономарева, в 2023 году Казахстан вырастил и добыл всего лишь 64,5 тысячи тонн рыбы.

"К 2030 году по плану развития отрасли должны добывать 270 тысяч тонн. Чувствуете разницу? И несмотря на принимаемые Правительством меры на сегодня имеется множество вопросов в отрасли, и одна из них — недостаточное урегулирование правоотношений в области аквакультуры", - сказал депутат.

Он отметил, что внесены поправки, касаемые, увеличения сроков закрепления рыбохозяйственных водоёмов. Помимо этого, определено предельное количество рыбохозяйственных водоёмов. Также введено ограничение для лиц, включённых в реестр недобросовестных субъектов аквакультур. Кроме этого, предоставляется безвозмездный доступ к созданной информационной системе.

Также в рамках законопроекта предусмотрены дополнительные меры господдержки. Это субсидирование, льготное кредитование, научное сопровождение и стимулирование повышения производительности труда.

Предусматривается новый вид субсидирования стоимости услуг по подаче воды для выращивания рыбы. Субсидирование будет проводиться через Государственную информационную систему субсидирования АПК.

Ранее сообщалось, чтто Казахстан экспортирует рыбу в 21 страну мира.