Рыбалка обернулась трагедией в Карагандинской области
14 Августа, 16:07
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14 Августа, 16:0714 Августа, 16:07
499Фото: ДЧС Карагандинской области
Один рыбак тонул, второй еле выбрался на берег в Карагандинской области. Подробности трагедии сообщили в ДЧС региона, передаёт BaigeNews.kz.
"14 августа в 8:15 в Бухар-Жырауском районе в посёлке Габидена Мустафина из реки Нура спасателями извлечено тело мужчины 1966 года рождения, утонувшего во время рыбной ловли 13 августа", - уточнили в ДЧС.
В лодке, которая начала тонуть, получив повреждение в 30 метрах от берега, находился также 50-летний мужчина. Он смог самостоятельно добраться до берега и в медицинской помощи не нуждался.
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