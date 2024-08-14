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Рыбалка обернулась трагедией в Карагандинской области

14 Августа, 16:07
АВТОР
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ДЧС Карагандинской области 14 Августа, 16:07
14 Августа, 16:07
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Фото: ДЧС Карагандинской области

Один рыбак тонул, второй еле выбрался на берег в Карагандинской области. Подробности трагедии сообщили в ДЧС региона, передаёт BaigeNews.kz.

"14 августа в 8:15 в Бухар-Жырауском районе в посёлке Габидена Мустафина из реки Нура спасателями извлечено тело мужчины 1966 года рождения, утонувшего во время рыбной ловли 13 августа", - уточнили в ДЧС.

В лодке, которая начала тонуть, получив повреждение в 30 метрах от берега, находился также 50-летний мужчина. Он смог самостоятельно добраться до берега и в медицинской помощи не нуждался.

 

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