Рыбаков унесло на отколовшейся льдине на озере Зайсан

Фото: ДЧС ВКО

Двое рыбаков на Зайсане оказались в кромешной тьме оторванными от берега на льдине. Спастись им помогли местные жители и сотрудники ДЧС ВКО, передаёт BaigeNews.kz.

"13 апреля в 3-5 километрах от села Тугыл двое рыбаков вышли на небезопасный лёд. К вечеру льдина откололась, и мужчины остались оторванными от берега на расстоянии 500-800 метров. На крики о помощи первыми прибыли местные жители, которые в темноте слышали рыбаков, но не видели их точное местонахождение", - сообщили подробности в ДЧС.

Ситуация усугублялась тем, что на лодке идти по льду было невозможно, а пешком - опасно. Жители обратились за помощью к спасателям.

Прибыв на место происшествия, спасатели Курчумского подразделения с помощью резиновой лодки выдвинулись на помощь, рядом шли на своей лодке местные жители. Дополнительно из Усть-Каменогорска выехали спасатели ОСО ДЧС ВКО с автомобилями "Шерп" высокой проходимости, способные передвигаться по воде и болотистой местности.

"Сложность была в отсутствии видимости, рыхлости и подвижности льда. Необходимо было умело управлять лодкой, чтобы обойти льдины, отодвинуть их и подойти к терпящим бедствие мужчинам, не усугубив положение. Ситуация была напряжённой. Льдина под рыбаками становилась все тоньше и тоньше, они начали мёрзнуть и были обессиленными. Совместными усилиями спасателей и местных жителей через несколько часов до мужчин доплыли, надели на них, спасательные жилеты доставили их на берег", - уточнили в ДЧС.

Медпомощь рыбакам не понадобилась.